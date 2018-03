Politica/Silvio Berlusconi

La forma dell’acqua della politica italiana improntalaquila 95 06/03/2018 - 00:03 - È quasi impossibile scattare oggi un’istantanea della società italiana, dare una forma alla sua politica: le operazioni fatte negli ultimi anni dai tre principali leader hanno prodotto dei partiti liquidi. Prima Matteo Renzi ha tentato di diventare l’erede di Berlusconi, cogliendo proprio la natura liquida del berlusconismo: un movimento basato sulla “rottamazione” – come verrà […] …

M5S NON FA PAURA/ L'inseguimento di Marchionne e Boccia al carro dei vincitori gianvi01 94 08/03/2018 - 09:36 - Sergio Marchionne, Vincenzo Boccia e altri industriali non sembrano essere spaventati da un eventuale Governo 5 Stelle. Convinzione politica o tattica di sopravvivenza? SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 08:56:00 GMT)TELECOM ITALIA/ Elliott e lo schiaffo a Bolloré che fa pensare a Berlusconi e Patuano, di ZaccheoEMBRACO/ La lezione per Calenda e l’Italia dopo i licenziamenti sospesi, di…

MEDIASET-TELECOM ITALIA/ La fusione impossibile a cui crede il mercato gianvi01 70 09/03/2018 - 17:49 - Mediaset e Telecom Italia in Borsa hanno fatto segnare rialzi importanti sulle voci di una fusione. Un’operazione che non avrebbe senso industriale, spiega PAOLO ANNONI(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 06:04:00 GMT)TELECOM ITALIA/ Elliott e lo schiaffo a Bolloré che fa pensare a Berlusconi e Patuano, di ZaccheoBORSA ITALIANA/ Ecco perché Piazza Affari "ignora" il risultato delle elezioni, di P.…

Queste elezioni sono un disastro pallequadre 105 05/03/2018 - 16:22 - Come era facilmente immaginabile a vincere le elezioni è stata la coalizione di centro destra, capeggiata però da Salvini e non da Berlusconi, ma il primo partito è stato il mo vi mento 5S. Il vero problema però è che, come succede da troppo tempo, il paese è ingovernabile. La coalizione di centro destra arriva a malapena al 37%, o qualcosa del genere, secondo le stime (che non differiscono mai

Elezioni 2018: lo strano caso della Femen che contesta Berlusconi al seggio gliscomunicati88 90 05/03/2018 - 10:03 - Non abbiamo la maggioranza alla Camera , e nemmeno al Senato . Ha vinto il caos, sostenuto da una legge elettorale caotica quanto antidemocratica. Se avessimo una Legge democratica fatta bene, con questo risultato dovremmo tornare al voto , invece - al momento - possono aprirsi scenari di ogni sorta, alleanze di vario genere... Insomma: agli accordi che a volte, puzzano di inciucio. Staremo a…

Diego Pretini: Risultati elezioni 2018 – diretta tonino2308 106 05/03/2018 - 14:29 - Risultati elezioni 2018 – diretta. Proiezioni La7: M5s trionfa al 32,3. Pd affonda al 18,7. Lega vola al 17,3, Forza Italia al 14,3 di Diego Pretini Anti-inciucio, anti-sistema, contro i partiti tradizionali: il voto del 4 marzo stravolge il sistema politico e certifica il "grande pareggio" che costringerà a complicate trattative per avere un governo. Tra chi non si sa. Di questo voto "anti",…

Elezioni, anche Berlusconi al voto. Ma una donna in Topless gli grida “Sei Scaduto” valentinabelmonte 97 04/03/2018 - 16:58 - Nella giornata di oggi anche Berlusconi al voto. Poco prima però un’ attivista Femen in Topless gli grida “Sei Scaduto!”. Momenti di tensione ma allo stesso tempo un gesto di cattivo gusto, quello messo in scena da una Femen in Topless con delle scritte sul suo corpo, nel seggio elettorale dove Silvio Berlusconi ha votato.

Giacomo Russo Spena: Big Bang 4 marzo: niente sarà come prima tonino2308 78 07/03/2018 - 23:17 - Big Bang 4 marzo: niente sarà come prima di Giacomo Russo Spena Siamo ad un voto storico: M5S e Lega vincono le elezioni mandando in soffitta le larghe intese e demolendo il Pd di Renzi, che dopo la debacle si è dimesso. Un po’ tutta la sinistra risulta non pervenuta. Si chiude l’era della Seconda Repubblica e ora spetterà al presidente Mattarella far uscire il Paese dall’impasse. E prende piede…

TELECOM ITALIA/ Elliott e lo schiaffo a Bollorè che fa pensare a Berlusconi e Patuano gianvi01 91 07/03/2018 - 17:11 - Il fondo Elliott, non certo nemico di Silvio Berlusconi, sembra poter assestare un brutto colpo contro Vivendi nella gestione di Telecom Italia. Il punto di ZACCHEO(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 08:52:00 GMT)SPILLO TLC/ Il futuro di Tim tra gli "azzardi" di Vivendi e l'incognita Mediaset, di S. LucianoBITCOIN & CO./ La forza della blockchain e la resa delle banche centrali, di G. D'Atri

Matteo Renzi "dimissionario ma non troppo": possibile un patto di governo tra PD e M5S? Fabrizio Vinci 75 10/03/2018 - 10:01 - Abbiamo assistito ad una pagina storica per la politica italiana. Queste elezioni hanno sancito il trionfo delle forze anti-establishment, Lega e M5S, e il definitivo crollo proprio di quelle forze che, direttamente o indirettamente, hanno preso parte al Governo o comunque ad azioni di sostegno, come il Partito Democratico e Forza Italia.Funerale politico, dunque, per i due leader dei predetti…