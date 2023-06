"Il Presidente Berlusconi è stato un protagonista assoluto del calcio per decenni. Ha fatto la storia di questo sport, modificandone i paradigmi e innovando sempre, portando il calcio italiano sul tetto d’Europa e in cima al mondo. La Lega Serie A si unisce commossa al dolore della famiglia e di tutti gli italiani".

Così il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha commentato la scomparsa di Silvio Berlusconi, elencando poi i successi ottenuti.

Con 29 trofei conquistati è il Presidente più vincente della storia del calcio italiano, tra i più vincenti di sempre. In oltre trent'anni nel mondo del calcio Berlusconi ha saputo tracciare un solco indelebile, costruendo squadre che sono rimaste nell`immaginario collettivo e nella storia internazionale non solo per i trofei, ma soprattutto per la capacità di emozionare attraverso il bel gioco e lo spettacolo offerto in campo, veri e propri marchi di fabbrica della sua presidenza.

Divenuto Presidente del Milan nel 1986 porterà in rossonero campioni del calibro di Ruud Gullit, Marco Van Basten, Jean-Pierre Papin, Roberto Baggio, George Weah, Andriy Shevchenko, Rivaldo, Kakà, Ronaldo e Ronaldinho, solo per citare i Palloni d`Oro, conquistando 8 Scudetti, 1 Coppa Italia, 7 Supercoppe italiane, 5 UEFA Champions League, 2 Coppe Intercontinentali, 5 Supercoppe UEFA e una Coppa del mondo per club FIFA.

Nel 2018 acquisisce il Monza, allora in Serie C, portandolo alla storica promozione in Serie A dopo oltre 110 anni di storia del Club e all`11° posto al primo anno nel massimo campionato italiano.

Dello scandalo Lentini, nessun accenno.