Così Vladimir Putin, che in precedenza aveva inviato un telegramma di cordoglio al presidente italiano Sergio Mattarella, ha commentato al giornalista del canale televisivo Rossiya 1, Pavel Zarubin, la morte dell'amico Silvio Berlusconi, ricordato nella nota ufficiale del Cremlino solo come ex presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica italiana.

Pavel Zarubin: "Vladimir Vladimirovich... mi scusi, per favore... posso chiederle un minuto? Poco prima della cerimonia [di consegna delle medaglie dell'Eroe del Lavoro e dei Premi di Stato della Federazione Russa], è arrivata la tragica notizia della morte di Silvio Berlusconi, con cui lei ha avuto un rapporto speciale e amichevole. Posso chiederle di dire qualche parola sul suo ruolo nelle relazioni russo-italiane, sul suo ruolo nella politica globale?"VladimirPutin: "Sì. Indubbiamente, era un politico europeo, si potrebbe dire, di livello mondiale. Ci sono poche persone di questo tipo nell'arena internazionale ora. Era un grande amico della nostra gente e ha fatto molto per sviluppare relazioni commerciali tra la Russia e i paesi europei.È stato l'iniziatore dello sviluppo delle relazioni tra la Russia e l'Alleanza del Nord Atlantico, è stato con la sua partecipazione che sono stati creati i meccanismi di interazione appropriati - e su sua iniziativa.Ma soprattutto era, ovviamente, un politico italiano. Per un politico era una persona insolita, perché era molto sincero e aperto e aveva un tale privilegio che i politici di questa portata non hanno: il privilegio era che diceva quello che pensava.È un peccato. Voglio esprimere il mio sincero rammarico e le mie condoglianze al popolo italiano e a tutti coloro che sono vicini a Berlusconi. Questa è una grande perdita non solo per l'Italia, ma anche per la politica mondiale".

Per Putin, Berlusconi è rimasto sempre l'amico Silvio e alla morte ne ha riassunto la figura come quella di un grande politico, in linea con quanto sta accadendo sui principali canali tv italiani che da questa mattina non parlano d'altro, persino con trasmissioni non stop, in cui l'ex cavaliere pare un prossimo candidato alla beatificazione.

Questo in Italia.

Sulla stampa internazionale, invece, si ricorda chi sia stato realmente Silvio Berlusconi e quello che lui ha fatto per sé mettendo l'Italia al servizio dei suoi interessi:





New York Times

Silvio Berlusconi, a Showman Who Upended Italian Politics and Culture, Dies at 86

He introduced sex and glamour to Italian TV and then brought the same formula to politics, dominating the country and its culture for more than 20 years.

The Guardian

Silvio Berlusconi, Scandal-ridden former Italian prime minister, dies aged 86

Health of flamboyant media tycoon who led three Italian governments had deteriorated in recent years.

El Pais

El retrato de un tramposo

Las andanzas de Berlusconi son una auténtica enciclopedia de cómo burlar la justicia y las instituciones, desde dentro de las instituciones.

Le Monde

Mort de Berlusconi: ses gaffes et ses dérapages

Silvio Berlusconi est mort lundi 12 juin à 86 ans. La carrière du sulfureux chef de gouvernement et homme d’affaires reste marquée par un grand nombre de gaffes et de dérapages.



Spiegel

Vom Schnulzensänger zum Ministerpräsidenten

Derbe Sprüche, eine brüskierte Bundeskanzlerin und ausschweifende Partys: Der Politiker, Milliardär und Medienunternehmer Silvio Berlusconi ist tot. Szenen und Skandale aus dem.

Wall Street Journal

Silvio Berlusconi, Ex-Italian Prime Minister and Media Magnate, Dies at 86

His outsize personality, wealth and news platform helped him control the conservative wing, but subsequent legal and sex scandals eroded his standing.



Quello sopra riportato è un breve riassunto di ciò che oggi e nei prossimi giorni, la maggior parte dei media italiani eviterà di ricordare e dire su Silvio Berlusconi.