Vai alla parte precedente... - Intendiamoci, la giornata di ieri non assolve comunque il ventennio berlusconiano dalla sue responsabilità, i cui effetti sono ormai irreversibili; come la progressiva pauperizzazione della cosa pubblica (istruzione, sanità, cultura) ridotta ad estensione di quella privata; l’arricchimento personale come fine ultimo di tutti gli orizzonti, con le sue ipertrofie edonistica e privatistiche (al punto da far cadere la secolare distinzione tra comportamenti pubblici e privati) divenute nuovi modelli sociali di comportamento e relazione sociale; l’universo femminile ridotto a orpello solleticante e servile della sessualità maschile; le diversità di genere schernite e di cui al massimo avere sarcasticamente pietà; la commercializzazione e la degradazione della cultura e delle persone, come propaggini replicanti del messaggio pubblicitario; l’imperativo edilizio e imprenditoriale e la loro deviazioni morali ed abusiviste codificate come le nuove norme del codice affaristico (ricordiamo tutti gli imprenditori che ridevano degli affari che avrebbero fatto con il terremoto dell’Aquila); la progressiva trasformazione populista della società; le amicizie internazionali “discutibili” come private ma imposte pubblicamente; la transumanza femminile e modana davanti a Villa San Martino e potrei continuare per ore…

Mi ci sono voluti anni di elaborazione ai confini della depressione e libri come “The New Italians” di Charles Richards, o “Post italiani” di Edmondo Berselli, per riuscire a comprendere quello che stava accadendo a questo malcapitato paese. Solo dopo, ho preso coscienza della gravità del fenomeno e del fatto che non saremmo mai più tornati indietro. Ed eccoci qui oggi, in un paese culturalmente e moralmente devastato, dove sopravvivono per imperversare solo le schegge letali dell’arroganza privata (dall’abitacolo delle macchine, anch’esse divenute ipertrofiche, al marciapiede pubblico sempre più privato), del malcostume, dell’intolleranza e del confronto sociale permanente come simulacro dell’estinta (o forse mai nata) competizione. Questa è l’Italia di oggi! Per quella di domani se la vedranno i ragazzi. La sua figura è stata così pesante anche negli ultimi mesi, da riuscire a fermare o confondere un paese rispetto alle sue priorità sociali quando, come confermatomi da un’amica che lavora a contatto con la sanità, è riuscito a monopolizzare, occupare e rallentare un ospedale come il San Raffaele di Milano in anni in cui il privato cittadino è ancora allo sbando sanitario per l’inceppamento burocratico post covid.

E qui arrivo all’ultimo aspetto sul quale vorrei soffermarmi, che del tutto personale, che mi turba profondamente perché sembra in totale contraddizione con il sentimento di indignazione che questa destra populista e il suo fondatore hanno sempre provocato in me. Ieri, al termine del funerale di stato ho provato invece un senso di vuoto, frammisto di malinconia, tristezza e rabbia. Sono forse pazzo? C’è qualcuno che come me, avendo sempre avversato l’era berlusconiana e le sue derive, abbia provato questo tipo di sentimento? Se qualcuno ne ha provato uno che vagamente si avvicini a questo, lo manifesti, e se qualcuno invece ne ha provato uno identico, mi farà sentire meno solo nella mia lucida follia. Si perché ho provato tristezza, molto vicina al pianto, per l’uomo che se ne va con tutto ciò che ha rappresentato. Da cosa può dipendere? Dalla compassione, di cui ho detto pocanzi? Ma è la stessa che ho provato contemporaneamente per Francesco Nuti, morto lo stesso giorno del giorno del funerale di stato, per Flavia Prodi, per le centinaia di migranti morti a largo del Peloponneso e per le persone che ogni giorno, tra amici, parenti e conoscenti, muoiono negli ospedali. E allora? Che cosa mi ha portato a questo sentimento di perdita, che non avrei mai pensato di provare? Qualche risposta ho cercato di darmela:

forse per l’esasperazione mediatica e il piangi pluvio collettivo pressoché istantanei che hanno come cristallizzato il paese in una specie di sospensione schizofrenica? Forse perché non riesco a scindere l'essere umano dal politico? Forse perché avendo vissuto tutta la gioventù nell’era berlusconiana, con la fine di questa è andata definitivamente perduta anche la mia gioventù, nel bene e nel male? Forse perché come figlio di ottuagenari sono entrato in empatia, forzata anche dal clamore mediatico dell’evento, con i suoi figli e familiari? Guardando, poi, ai macrosistemi, forse perché è un pezzo di storia, di cui sono stato protagonista, spettatore e vittima, che se ne è andato per sempre, lasciandomi/ci nella solitudine di un futuro non più radioso così come ci era stato venduto negli amati e odiati anni ‘80, ma anzi ricolmo di disastri annunciati? O forse perché anch’io, esule di quella stagione di ubriacatura ed euforia generale, sono stato rapito inconsapevolmente dal miraggio di massa dell’uomo della provvidenza di italica stortura che condensa a sé tutti i vizi e le virtù di un popolo avvolto dal senso di colpa. Il mito dell’imprenditore di successo, del donnaiolo immarcescibile, dell’inguaribile ottimista, del venditore della porta accanto, del viveur che non sbaglia una cravatta e una battuta, del liberista senza la gogna etica del calvinismo sociale, dell’edonista pantagruelico, del libertino senza pudore, del fanciullo dell’album Panini ecc…? Ovviamente in alcuni casi queste locuzioni suonano come stereotipi, perché le sue virtù le ha avute anche lui e gli vengono riconosciute da una parte del popolo, come quella che lo vuole il geniale imprenditore di migliaia di lavoratori a cui ha dato una “casa” di cui essere orgogliosi, come mi è stato riferito da una dipendente della Mediaset che avevo conosciuto anni fa.

Tutto quello che si vuole, ma la mia domanda, del perché io abbia provato quel sentimento così profondo, o forse è meglio continuare a definirlo emozione, un’emozione dal sapore intimo e familiare per un uomo, politico e imprenditore, che nemmeno conoscevo, ma che ho sempre avversato come elettore di centro sinistra e cittadino, rimane aperta? Tutto questo non mi ha indotto a celebrare il lutto nazionale, né a cospargere il mio capo di cenere, né a riscrivere la storia sotto l’urto del senso di colpa, come hanno fatto alcuni giornalisti nelle ultime ore, questo no!

Quello che è certo è che ieri si è voltata pagina. Sono contento che la persona che dirige attualmente il partito che voto (e anche qui dovrei farmi la domanda sul perché mi ostini a farlo) abbia aiutato, con quel gesto rispettoso e di sensibilità umana e politica, a voltare la pagina finale di un libro, così pesante, per certi versi prepotente, un libro ormai logoro e voluminoso della storia di un uomo, di un politico e di un paese, con buona pace di Berlusconi, a cui auguro comunque un buon viaggio e pace eterna!