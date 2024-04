Nel CdM del 9 aprile, il governo Meloni si è occupato di "carte valori postali"... in sostanza di francobolli, annunciando delle emissioni commemorative per Guglielmo Marconi, nel 150° anniversario della nascita; San Tommaso d’Aquino, nel 750° anniversario della scomparsa, Giacomo Puccini, nel centenario della scomparsa; Giovanni Gentile, nell’80° anniversario della scomparsa; Giacomo Matteotti, nel centenario della scomparsa; Libero Grassi, nel centenario della nascita; Alberto Manzi, nel centenario della nascita; Franco Basaglia, nel centenario della nascita; Eleonora Duse, nel centenario della scomparsa; Marsilio Ficino e... Silvio Berlusconi a un anno dalla scomparsa!

Possibile? È propri così. Ma ciò che Meloni e i suoi ministri pretendono di celebrare non è chiaro.

Gli aspetti "controversi" dell'attività imprenditoriale di Berlusconi (iscritto alla Loggia P2) sono infiniti, a partire dai finanziamenti che gli hanno permesso di diventare prima uno dei più importanti imprenditori nel campo dell'edilizia e successivamente in quello dei media. Quegli aspetti, tutt'altro che chiariti, si sono poi intrecciati con quelli della sua attività in politica, iniziata nel momento in cui il suo nume tutelare, Bettino Craxi, fu costretto a rifugiarsi in Tunisia per evitare il carcere a seguito delle inchieste di mani pulite.

E le controversie di Berlusconi in politica non sono da meno: conflitto di interessi, leggi ad personam, rapporti con Dell'Utri e la mafia... fino agli scandali di natura sessuale iniziati con il caso Noemi fino al caso Ruby Rubacuore.

Poi ci sono i casi giudiziari relativi alle tante controversie di cui Berlusconi è stato protagonista, con sentenze che, a causa delle prescrizioni a processo in corso, non hanno mai fatto chiarezza sulla reale innocenza dell'ex cavaliere.

Però, nel 2013, Berlusconi fu condannato per frode fiscale, falso in bilancio, appropriazione indebita, creazione di fondi neri gestendo i diritti tv di Mediaset a 4 anni di reclusione, di cui 3 condonati per effetto dell'indulto disposto dalla legge 241 del 2006.

Ora, in base al curriculum sopra riportato e solo appena accennato, era opportuno commemorare Berlusconi con un francobollo?