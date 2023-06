Per molti di quelli che hanno vissuto il ventennio berlusconiano, travasato poi nel decennio successivo, negli anni più prolifici della vita di un uomo (nel mio caso, grossomodo dai 25 ai 45), ieri è probabilmente apparsa come una giornata surreale, perché ad un funerale anticipato all’atto stesso di traslazione di una salma, si è aggiunto anche quello della decenza. È stato uno spettacolo reso squallido:

in primo luogo da coloro, la cerchia mediocre di cui il Cavaliere spesso si è voluto circondare, che totalmente avulsa dalla grammatica della morale e del suo rapporto con la parola, ha visto come un atto di disumanità il ribadire a voce alta, e con coerenza rispetto a quanto sostenuto quando la persona era in vita, che si poteva non avere nessun rimpianto, né per l’uomo, né per il politico.

Assenza di rimpianto significa forse assenza di compassione? Molti di noi avranno provato compassione (ed io tra questi) per la morte di quest’uomo come atto universale e irreversibile, misterioso e doloroso, che deve interrogarci tutti perché ci riguarderà tutti. A molti di noi nostra sora morte, ha fatto già più di una visita tra amici e parenti, addossandoci ogni volta una “piccola” dose di lutto in più. Certo che ho provato compassione, un sentimento di natura trascendente, ontologicamente scevro dai condizionamenti immanenti (o almeno dovrebbe) che governano i sentimenti, ma soprattutto le emozioni (queste ultime cause di quasi tutti i disastri umani per filosofi come Epicuro). Trascendente perché nessuno di noi sa da dove arrivi la compassione e di quale sostanza sia fatta? L’unico elemento in grado di renderla concretamente e parzialmente palpabile sono fatti terreni e quotidiani come questi, la scomparsa di un uomo verso l'irreversibile. E questo, anche quando quest’uomo non avesse nulla a che spartire con le nostre idee o fosse quanto ci potesse essere di più lontano dalle nostre idee del mondo e dell'uomo . Quanto al rimpianto, come ho detto, posso di non averlo provato (e credo di interpretare una parte della mia generazione che compiva venti/trent’anni con la discesa in campo di Berlusconi) per un uomo che ha significato la definitiva metamorfosi culturale e sociale in di un’intera nazione in peggio. Comunque costoro, i mediocri che hanno fatto le barricate attorno a Berlusconi per puro servilismo economico, danneggiandolo ulteriormente credendo di fargli un monumento, costoro dicevo, hanno perso l’occasione di stare zitti, almeno il giorno del loro rispettabile lutto, invece di trasformare la loro vocazione quotidiana di avvocati in quella di coro prosopopeico del compianto.

In secondo luogo, c’è stato lo scandaloso spettacolo retorico, allocutorio, ossequioso e cerimonioso (con poche eccezioni) nei confronti del cavaliere Berlusconi da una parte consistente del mondo giornalistico e politico, manifestato da chi, fino al giorno prima, lo attaccava come antimateria della costituzione repubblicana e della moralità pubblica. Tutti liberi di esprimere il proprio sentimento, quindi? Assolutamente sì, anche se ci sono casi in cui sarebbe più saggio, specie da parte di costoro, operare un decoroso silenzio stampa.

In terzo luogo, l’atteggiamento venuto da alte cariche istituzionali dello Stato e della Chiesa. Sentire dire, ad esempio da Mattarella, il giorno stesso della dipartita di Berlusconi, di come egli abbia segnato la storia della Repubblica in un’accezione del tutto neutrale, ha eluso la responsabilità di dovergli appendere alcuni scontrini della storia, con la conseguenza ulteriore di gettare implicitamente la “palla neutrale” nel campo degli italiani e lasciare a loro il compito di districarla nella polarizzazione esacerbata da anni. Certo, a livello istituzionale il Presidente aveva forse scelta? Credo che, come Presidente della Repubblica, non potesse scegliere tra lo stare zitto ed esprimersi istituzionalmente (e lo ha fatto comunque in buona fede data la sua levatura morale), ma poteva scegliere il piano su cui esprimersi riguardo all’appena scomparso Berlusconi. il Presidente Mattarella (per il quale tutti, o quasi, noi nutriamo un enorme rispetto umano e istituzionale), fratello di quel Piersanti ucciso dalla stessa mafia accusata poi di sospetta prossimità con certi ambienti dell’alta imprenditoria lombarda, avrebbe dovuto indurlo ad espressioni più vicine all’intimo e umano sentimento di fronte alla morte dell’uomo che agli encomi da statista. Il suo imbarazzo e la sua solitudine mi sono apparse evidenti durante la funzione funebre. Gli alti riconoscimenti istituzionali, specie per un Berlusconi divisivo, antesignano della fusione populista tra pubblico e privato (con tutte le conseguenze che conosciamo), non possono giungere in maniera così impulsiva, perché richiedono tempo ed elaborazione prima che la storia possa apporvi il suo postumo sigillo. Ammesso che fosse persino giusto, dunque, perché questa fretta nell’indire il funerale di Stato, e il lutto nazionale, quest'ultimo è sembrato bell’e buono imposto dalla maggioranza di governo? Tutto è sembrato, se non è stato fatto apposta, un atto di imperdonabile ingenuità in grado di scatenare scontri e divisioni in un popolo politicamente ormai bipolare, oltre che psichiatricamente. Anche Papa Francesco è uscito con un diplomatico “un uomo energico!” che significa tutto e nulla e sembra essere il classico aggettivo tappa buchi pronunciato per mettere d’accordo tutti su un uomo su cui non si è d’accordo su nulla. Ma come Papa, avrà avuto i suoi buoni motivi, come quello di non lacerare ulteriormente le diverse anime del cattolicesimo sul bordo di una guerra sui principi e polverizzate nelle diverse diaspore partitiche.

Lo scontro, infatti, non si è fatto attendere, ed è scoppiato fulmineo letteralmente qualche minuto dopo la morte del cavaliere, uno scontro tra i sostenitori del funerale di stato e i suoi contrari prima e tra i sostenitori della giornata di lutto nazionale e i contrari poi. È un popolo talmente spaccato, così rabbiosamente spaccato, da riuscire nell’impresa catadiottrica di individuare senza esitazioni etimologiche e filosofiche, la frontiera tra il lutto nazionale e il funerale di stato. Il funerale, che pur spetta a chi ha rivestito alte cariche istituzionali come l’ex Presidente del Consiglio, ha innescato comunque la sua dose di polemica tra coloro che lo ritenevano giusto e coloro che lo ritenevano inopportuno (Bindi). Credo che questa barricata ideologica sia stata del tutto capziosa per un motivo molto semplice: che senso ha applicare i codici che hanno governato lo scontro immanente con Silvio Berlusconi con ciò che ormai riguarda solo il mistero del trascendente, nel giorno della trascendenza. Da progressista quale mi ritengo, e quindi qualcuno che ha avversato da sempre la destra conservatrice e populista, l’ho trovato comunque un atto infantile di dispetto e rancore e poco adulto nei riguardi della morte, per la quale tace anche l’umana sorte. Per ciò che concerna l’indetta della giornata di lutto, è un’altra polemica che non comprendo fino in fondo. Sposta forse di una virgola la battaglia che si farà già da domattina tra uno schieramento e l’altro, tra una visione del mondo e l’altra? Non sarebbe stato, forse, un atto di umiltà e generosità consentire ad una parte del popolo che lo ha sostenuto e apprezzato (il cui fulcro si trova proprio nella città di Milano), vivere nazionalmente per un giorno il proprio personale sentimento di lutto. Io ritengo di sì. Poteva essere l’occasione per un processo di pacificazione delle parti intorno a questioni fondamentali comuni, senza dover rinunciare a combattere il giorno dopo per i propri principi. In questo senso, ho apprezzato molto il gesto di Elly Schlein, che con una sola presenza ha voluto derimere la controversia sia sul lutto che sui funerali di stato. Molti membri del suo partito non sono stati altrettanti umili e coraggiosi. Ho apprezzato molto meno l’atteggiamento di Conte che mi è sembrato prigioniero di una specie di rappresaglia personale nei confronti di una persona che non era già più e che non tenuto alcuna arma con sé nel feretro.

continua...