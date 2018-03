Esteri/Siria

UNA SOLA SOLUZIONE: MACROREGIONE! 73 07/03/2018 - 21:24 - Il dato fondamentale, confermato da questa tornata elettorale, è che l’Italia è un paese tanto diviso al suo interno, che può essere governato solo dal suo esterno – e probabilmente gli architetti della City che progettarono e guidarono la costituzione del Regno d’Italia (e che poi assemblarono altri stati-arlecchino come Iraq, Siria, Cipro, Libano, Sudan, Jugoslavia…) avevano proprio questo…

La Russia offre ai "ribelli" una via di uscita sicura dal Ghouta orientale 82 10/03/2018 - 07:15 - Il ministero della Difesa russo in una dichiarazione ha comunicato che aprirà un corridoio sicuro per i membri dei gruppi armati e per le loro famiglie per lasciare l'area. Aggiungendo che i combattenti possono portare con sé solo armi portatili. L'annuncio arriva in un momento in cui le truppe siriane hanno recuperato circa la metà del Ghouta orientale. Ieri, l'esercito siriano ha liberato le…

Kim-Jong-Un chiede di incontrare Trump. Entro Maggio forse in Corea del Sud 71 10/03/2018 - 10:17 - Si direbbe che la diplomazia delle Olimpiadi abbia funzionato. Tra Corea del Nord e Corea del Sud tira un’aria nuova dopo i giochi invernali. E chissà che non siano stati proprio questi a disseminare serenità. Kim-Jong-Un chiede ora di incontrare il Donald Trump. Il Presidente americano accetta e rilancia entro Maggio. La sede dei colloqui potrebbe essere la Corea del Sud che tanto si è prodigata…

Le confessioni di Manson, City of Ghosts: le novita di History e Crime+investigation di aprile 68 10/03/2018 - 22:21 - Da Charles Manson al suicidio di massa di Jonestown: il lato oscuro delle sette in America. E ancora: il 25 aprile, la vita di Giulio Cesare e la guerra in Siria. Queste sono alcune delle proposte dei canali del gruppo A+E Networks Italia. Le novità di History Channel, Crime+Investigation e Blaze. CRIME+INVESTIGATION (CANALE 118 DI SKY) LE CONFESSIONI DI MANSON MANSON: SULLE TRACCE DEL MALE Sabato…

Siria, nuovo attacco della coalizione guidata dagli Stati Uniti uccide 30 civili a Hasaka 86 07/03/2018 - 22:39 - Gli aerei da combattimento della coalizione anti-ISIS, guidata dagli Stati Uniti, hanno bombardato la città di Abu Hamda Al-dashisha nel nord della Siria, lasciando 30 civili morti, la maggior parte dei quali donne e bambini. Secondo quanto riportato da alcuni media, gli aerei hanno attaccato la principale area di mercato della citata città, situata a sud della provincia di Hasaka. Dozzine di…

I residenti della Ghouta orientale iniziano a formare gruppi armati per rompere l'assedio dei... 118 08/03/2018 - 06:54 - Gli attivisti civici nel Ghouta orientale, zona rurale di Damasco, hanno iniziato a formare piccoli gruppi armati per rompere il blocco dei terroristi e raggiungere le aree controllate dal governo siriano, ha riferito il portavoce del Centro russo per la riconciliazione delle parti in conflitto in Siria Il generale di divisione Vladimir Zolotukhin durante una conferenza stampa. "Abbiamo ricevuto…

Ancora prodotti KOOGEEK in offerta! 83 09/03/2018 - 18:10 - Ne abbiamo già pubblicati alcuni, ma il produttore cinese sembra non averne mai abbastanza e ci fa sapere che sono disponibili altri prodotti scontati grazie ad alcuni codici che riporteremo qui sul blog. Andiamo a vedere di cosa si tratta:Koogeek ci comunica alcuni codici sconto riguardanti dei prodotti presenti su Amazon, oggi è possibile acquistarli a prezzi davvero appetibili! Vediamo quali…

Raffaella Daino ospite di “Consapevolmente.. DONNA” 94 11/03/2018 - 07:24 - Una testimonianza d’impegno, di una giornalista che è stata inviata in Siria, in Germania e che ha racconto il dramma dei migranti attraverso le telecamere di Sky Tg24. Raffaella Daino sarà l’ospite di “Consapevolmente…donna”, l’iniziativa che venerdì 9 marzo – con inizio alle ore 16 – si terrà nel salone delle conferenze della Fondazione “San Vito”, in via Casa Santa, […] …