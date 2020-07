Il presidente della Camera di Commercio di Salerno, Andrea Prete, che si è anche costituito come parte interessata nel procedimento adesso pendetente al Consiglio di Stato, in aiuto dei soccombenti enti, ministeri e Regione, contro i cittadini che difendono la salute e il territorio, continua a non dire al pubblico che ad oggi il progetto di espansione dell'aeroporto Costa D'Amalfi è stato bocciato dal Tar.

Inoltre - e uno si stanca anche di raccontarlo - la famosa fusione e gli accordi industriali, atti privati non correlati all'opera, sono comunque da mettere in relazione con le autorizzazioni che al momento sono state annullate dal Tar.

Ovvio che durante una campagna elettorale pochi siano disposti a raccontare la verità.

Pertanto, invito ancora una volta a leggere l'articolo e la sentenza esemplare con la quale il Tar di Salerno ha annullato sia il decreto Via che il decreto di compatibilità ambientale.

Al momento, se ciò non fosse ancora chiaro, tutto il progetto aeroporto non ha nessuna autorizzazione per essere realizzato.

fai.informazione.it/62937CE0-DFAB-4E85-9E7D-1574B746FF99/Annullato-il-decreto-Via-dell-aeroporto-Costa-d-Amalfi-di-Salerno-e-il-decreto-compatibilita-urbanistica-accolte-le-tesi-ambientali

fai.informazione.it/1F8AF80D-BD15-4CCC-9BA6-5CF2F4E870D3/La-sentenza-integrale-con-cui-il-TAR-ha-annullato-i-decreti-che-sancivano-la-compatibilita-ambientale-ed-urbanistica-del-Master-Plan-dell-Aeroporto-di-Salerno

E’ tanto certo il Prete di vincere al Consiglio di Stato contro i cittadini? E' certo di superare ogni altro ostacolo? Indubbiamente è arrabbiato e deluso... e si sentiva dalle dichiarazioni dopo la bocciatura del Tar....

www.anteprima24.it/salerno/tar-blocca-aeroporto-prete/

Quale membro del Cda dovrebbe invece conoscere come stanno i fatti e come potrebbe mettersi la vicenda.

Indubbiamente tanto ottimismo è da ammirare e da osservare!





www.anteprima24.it/salerno/primo-piano-salerno/aeroporto-prete-gesac