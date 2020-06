Molti parlano della sentenza che, come per l'aeroporto di Firenze, ha annullato il decreto Via e il decreto di compatibilità ambientale per l'ampliamento dell'aeroporto di Salerno, Costa d'Amalfi.

Ampliamento che riguarda ben 56 ettari di terreno agricolo, circa 60 campi di calcio, e 90 espropri tra terreni, case e attività.

Non si tratta di materia semplice e non si tratta, tra l'altro, solo di ambiente, salute e salvaguardia di territorio.

Al momento la prima udienza con discussione al Consiglio di Stato è stata fissata per il 24 Settembre.

I cittadini ricorrenti difenderanno in quella sede la sentenza del TAR di Salerno. E' possibile per associazioni e altri presentarsi in tale giudizio a sostegno dei cittadini nei termini di legge.



Il TAR Campania, Salerno, annulla i Decreti che sancivano la compatibilità ambientale ed urbanistica del Master Plan dell’Aeroporto di Salerno “Costa d'Amalfi”.

Con la sentenza n. 632 pubblicata il 24.2.2020 sotto riportata, la seconda sezione del TAR Campania Salerno ha annullato il Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 36 del 6.2.2017, dichiarativo della compatibilità ambientale del Master Plan dell’Aeroporto di Salerno “Costa d'Amalfi”, ed il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 20896 del 19.12.2018, recante l’approvazione del Master Plan dell’Aeroporto di Salerno “Costa d'Amalfi” ai fini urbanistici.



Con ampia ed articolata motivazione, il TAR ha ritenuto che il Masterplan sottoposto a VIA non possedesse il livello informativo e di dettaglio previsto dall’art. 5, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 152/2006.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 712 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da …

contro

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, ENAC – Ente Nazionale Aviazione Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, corso Vittorio Emanuele, 58;

Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Consoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non costituito in giudizio;

nei confronti

Aeroporto di Salerno - Costa D'Amalfi S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Alessandra Sandulli, Paolo Vosa, Flavio Iacovone, Cristiano Chiofalo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Silverio Sica, in Salerno, piazza Caduti di Guerra, 1;

e con l'intervento di ...

ad opponendum:

Consorzio Aeroporto Salerno – Pontecagnano S.c.r.l., rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Vuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Salerno, largo Plebiscito, 6;

per l’annullamento

del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 36 del 6.2.2017, dichiarativo della compatibilità ambientale del Master Plan dell’Aeroporto di Salerno “Costa d'Amalfi”, e del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 20896 del 19.12.2018, recante l’approvazione del Master Plan dell’Aeroporto di Salerno “Costa d'Amalfi” ai fini urbanistici.



La sentenza può essere scaricata al seguente indirizzo:

drive.google.com/file/d/1hbZ0k34pSxE34XhvrIACngCDJeZPgq8R/view?usp=sharing

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe ed i relativi motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla in parte qua gli atti con essi impugnati.

Compensa interamente tra le parti le spese di lite, ad eccezione del contributo unificato, il cui rimborso in favore dei ricorrenti, in solido tra loro, va posto a carico del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, dell’Aeroporto di Salerno “Costa d’Amalfi” s.p.a. e della Regione Campania, in solido tra loro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore Michele Conforti, Referendario ...