Il Comitato a Difesa e Sviluppo dell’Aeroporto degli Iblei ha indetto una conferenza stampa per sabato 5 aprile alle ore 10:00 presso il De Stefano Palace Luxury Hotel di Ragusa (via Cavalier Francesco Destefano n. 15). L’evento sarà un’occasione per portare alla luce importanti novità emerse in seguito all’istanza di accesso civico presentata dall’avvocato Damiano Motta, relativa ai fondi stanziati al momento della fusione tra So.A.Co e S.A.C., di cui attualmente non si trova traccia.

Il Comitato ritiene che la questione sollevi interrogativi cruciali non solo sulla gestione delle risorse pubbliche, ma anche sulle prospettive future dello scalo, in particolare in vista della sua annunciata privatizzazione. Quali garanzie esistono sulla trasparenza degli investimenti? Quali effetti avrà la privatizzazione sull’economia locale e sui collegamenti aerei? Domande a cui si cercherà di dare risposta nel corso dell’incontro.

Alla conferenza interverranno il portavoce del Comitato, Antonio Prelati, l’avvocato Damiano Motta e il dottor Giovanni Iurato, commercialista. L’evento è aperto a tutti: cittadini, istituzioni, associazioni di categoria e operatori del settore sono invitati a partecipare per comprendere meglio una vicenda che riguarda direttamente lo sviluppo e il futuro della mobilità nella provincia di Ragusa.

📍 Dettagli dell’evento:

🗓 Data: Sabato 5 aprile 2025

🕙 Orario: 10:00

📍 Luogo: De Stefano Palace Luxury Hotel, via Cavalier Francesco Destefano n. 15, Ragusa

Per maggiori informazioni, è possibile contattare il Comitato a Difesa e Sviluppo dell'Aeroporto degli Iblei.

