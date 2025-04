La conferenza stampa organizzata dal Comitato a Difesa e Sviluppo dell’Aeroporto degli Iblei si terrà sabato 5 aprile alle ore 10:00 presso il De Stefano Palace Luxury Hotel di Ragusa, in via Cavalier Francesco Destefano n. 15. L’evento, che affronterà il tema delle risorse economiche stanziate all’epoca della fusione tra So.A.Co e S.A.C., di cui non si ha più traccia, sarà aperto al pubblico e rappresenterà un’importante occasione di confronto sul futuro dello scalo comisano.

Per garantire la massima trasparenza e accessibilità, il Comitato trasmetterà la conferenza anche in diretta sulla propria pagina ufficiale Facebook, permettendo così a chi non potrà essere presente fisicamente di seguire gli interventi. Tuttavia, gli organizzatori sottolineano l’importanza della partecipazione diretta, affinché il dibattito possa essere il più efficace e incisivo possibile.

Per seguire la diretta, basterà collegarsi alla pagina ufficiale del Comitato a Difesa e Sviluppo dell'Aeroporto degli Iblei al seguente link: https://www.facebook.com/p/Comitato-a-Difesa-e-Sviluppo-dellAeroporto-degli-Iblei-61562311515168/.

