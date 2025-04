The History of Sound, l'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Ben Shattuck, si preannuncia come uno dei titoli più attesi della prossima stagione dei premi, con la possibilità di approdare al Festival di Cannes. La pellicola, con protagonisti Paul Mescal e Josh O'Connor, narra una storia d'amore intensa e profonda, ambientata sullo sfondo della Prima Guerra Mondiale.

Il film segue due giovani uomini in un viaggio attraverso gli Stati Uniti, con l'obiettivo di preservare la memoria collettiva attraverso la registrazione di voci, storie e musiche. Mentre attraversano paesaggi segnati dal conflitto, il loro rapporto si trasforma, evolvendo da una semplice collaborazione a un legame amoroso che cambierà per sempre la loro visione del mondo.

"The History of Sound" esplora temi universali come l'amore, l'identità e la memoria, intrecciando la dimensione personale con il contesto storico. Il film offre uno sguardo intimo sulle emozioni dei protagonisti, sulle sfide che affrontano e sull'impatto della guerra sulle loro vite. Attraverso le registrazioni sonore, la storia si dipana come un delicato intreccio tra passato e presente, rivelando il potere dei ricordi e la profondità dei legami umani.