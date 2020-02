Con la sentenza n. 259 del 24.2.2020, i giudici del TAR Salerno hanno annullato il Decreto del Ministero dell'Ambiente che sanciva la compatibilità ambientale del master plan relativo all’ampliamento dello scalo aeroportuale di Salerno, Costa d’Amalfi, condannando le parti contrarie al pagamento del contributo unificato ai ricorrenti.

Il TAR ha altresì annullato, in accoglimento aggiunto, il decreto del Ministero delle Infrastrutture di approvazione del Progetto di Ampliamento e di compatibilità urbanistica di intesa con la Regione Campania.

Si tratta di una vittoria su tutti i fronti, visto che il Tribunale ha annullato entrambi i provvedimenti impugnati dai cittadini aventi diritto.

Allo stato dei fatti, quindi, l’opera non può legittimamente proseguire ,e per l’effetto della sentenza, deve essere interrotta ove le procedure fossero andate avanti e bloccate le gare di appalto .

Dalla lettura della complessa sentenza emerge forte che non si può demandare a studi post opera eventuali danni che le popolazioni possono subire in conseguenza della sua realizzazione.

Avevo ben sottolineato che l'opera già aveva 3 prescrizioni importanti che a quanto pare nessuno " voleva comprendere "

Il Tar ha infatti accolto in pieno le osservazioni già presentate e oggetto di prescrizioni.

Come ho sempre sostenuto, "la scienza" va ascoltata, come viene ascoltato il buon padre di famiglia. Se un 'opera , qualsiasi essa sia può portare danno alla popolazione, questa va evitata non demandare al

" futuro " misure e precauzioni.

