Un incendio tra le undici e la mezzanotte di giovedì nella sottostazione elettrica di North Hyde a Hayes, nella zona ovest di Londra, ha interrotto l'erogazione di energia elettrica all'aeroporto di Heathrow e ad altre aziende e abitazioni nella zona circostante. La causa dell'incendio non è ancora nota, non si esclude pertanto né l'incidente, né il dolo. Il segretario all'Energia Ed Miliband ha dichiarato che l'incendio sembra aver messo fuori uso anche un generatore di riserva.

I vigili del fuoco hanno dichiarato che hanno preso fuoco 25.000 litri di refrigerante all'interno di un trasformatore e solo nel primo mattino l'incendio è stato messo sotto controllo.

Quali conseguenze ha avuto? La chiusura totale, fino alla mezzanotte di oggi, dell'aeroporto di Heathrow, uno degli hub più importanti al mondo. Per quanto tempo l'aeroporto rimarrà chiuso? Ancora, le autorità dell'aeroporto non sono in grado di poterlo anticipare, finché all'aeroporto non sarà garantita una erogazione costante di energia elettrica.

Attualmente, l'aeroporto di Londra Gatwick funziona regolarmente e vi sono stati dirottati alcuni voli originariamente diretti a Heathrow.

Di normale, venerdì, Heathrow avrebbe dovuto gestire 1.351 voli, trasportando fino a 291.000 passeggeri. Con la chiusura dello scalo i voli in arrivo sono stati dirottati verso altri aeroporti in Gran Bretagna e in tutta Europa, mentre molti voli a lungo raggio decollati da poco tempo sono stati fatti tornare a terra.

I problemi maggiori sono per i passeggeri bloccati a Londra che avrebbero dovuto fare ritorno a casa e che adesso non sanno quando potranno partire. Inutile dire che i prezzi degli hotel nei pressi di Heathrow sono aumentati vertiginosamente, con i siti di prenotazione che propongono camere fino a 500 sterline, circa cinque volte i prezzi normali.

Heathrow, non va dimenticato, è anche un importante hub per il trasporto merci: l'anno scorso ha servito 234 destinazioni, movimentando merci per un valore di oltre 190 miliardi di sterline. Nel 2023, il 48% di tutto il trasporto aereo merci del Regno Unito ha viaggiato attraverso Heathrow, dai medicinali, frutta e verdura fresca, libri, articoli tecnologici, fiori freschi e persino animali vivi.

Pertanto, come si può immaginare, ci vorranno giorni prima che lo scalo londinese possa tornare a una parvenza di normalità, visto l'enorme arretrato di merci e