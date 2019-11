Le contraddizioni del Movimento 5 stelle sono sempre più evidenti e grandi.

Forse pochi conoscono le varie battaglie fatte nel passato a Firenze e in altre città per l'inquinamento degli aeroporti e il consumo del suolo.

Oggi, invece, ci siamo ritrovati a Firenze e a Salerno a fare ricorsi a Tar e Consiglio di Stato con, "beffa tra le beffe", un M5s che vuole gli aeroporti. Un M5s che ha la sfrontatezza di parlare "di aeroporto sostenibile con aerei elettrici"! Ma questi davvero pensano che la gente sia tutta scema?

A Firenze vi è una forte battaglia, a Salerno i rappresentanti nazionali e regionali del nuovo M5s, evidentemente senza avere alcuna conoscenza di cosa significhi un inquinamento da aeroporto e cosa sia in realtà il consumo di territorio e la devastazione di area agricola, pur sbandierando da anni un "No fonderia", hanno detto fortemente e anzi si sono vantati del Sì all'Aeroporto. Una senatrice, pur conoscendo cosa porterebbero gli inquinanti persistenti in donne e bambini, ha fatto finta di non “leggere”.

Ovviamente ci chiediamo: dopo tante contraddizioni e tradimenti del “nuovo” Movimento 5 stelle, chi dovrebbe ancora votarvi in Campania, alle prossime regionali, e nel resto d'Italia? Quale sostegno vorreste e come?

Speriamo in un forte e determinato intervento della magistratura in queste vicende, abbiamo per anni creduto nel nuovo e nel diverso, ci troviamo invece nel nulla, nel peggio e nel "ridicolo".

Un invito a studiare... perché se le cose non si conoscono è meglio tacere o affidarsi a competenti, non ad "improvvisati geni della politica o peggio ancora della scienza".

Solo chi non ha una storia nel M5s può non capire ancora il filo della pur sempre intricata, anche se oggi più chiara "matassa"... con un capo e senza stelle.

