Entro fine anno saranno settanta le telecamere attive e funzionanti in città: nei prossimi giorni l’attuale rete di videosorveglianza sarà implementata di ulteriori trentadue telecamere grazie al finanziamento di 150 mila euro (una parte, pari a 50 mila euro, era a carico del Comune), con le quali saranno monitorate zone attualmente scoperte, come Piazza Marconi, via Palmiro Togliatti (Fiumarella), Piazza San Papino, Piazza Campanile (S. Pietro), Piazza Impastato (Ciantro), Piano Baele (Caio Duilio), via Luigi Rizzo (rotonda), via Nino Bixio, ex Paladiana, Trifiletti, lungomare Ponente, viale Gramsci e altre zone limitrofe ai plessi scolastici e istituzionali, nonché dei locali notturni.

“L’Amministrazione interverrà nelle zone, che risultano attualmente scoperte – afferma l’Assessore Santi Romagnolo – e sarà monitorato anche quel territorio meno centrale, all’interno del quale spesso si verificano fenomeni di inciviltà nello smaltimento dei rifiuti; ma l’obiettivo è quello di aumentare il controllo di strade nel centro cittadino, che nelle ore serali diventano a rischio. L’obiettivo è rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto delle forme d’illegalità presenti nel territorio comunale nei siti a vocazione turistica, nei plessi scolastici e istituzionali, nelle aree vicino a locali notturni; un’importante opportunità per garantire la sicurezza del territorio, tenendolo sotto stretta osservazione ed avere a disposizione un ottimo deterrente per scoraggiare le azioni malavitose, oltre ad una tecnologia, che offre un prezioso supporto nella gestione delle situazioni di rischio e nelle attività di indagine ”.