La Politica non deve usare la scienza solo quando fa comodo per il proprio progetto, ma la scienza deve guidare la politica quando ci sono scelte sbagliate e quando bisogna migliorare le cose per il bene pubblico.

Un aeroporto sulla testa rappresenta un enorme problema per la popolazione, viene ridotta la qualità della vita. Viene ad essere cambiata in peggio di almeno un 10 -15 % la qualità dell'aria respirata dalla popolazione, ci sarà una ricaduta di inquinanti sui terreni e popolazione.





Troppo semplice piangere dopo e accorgersi che verranno inquinati per sempre 15-20 km. Comunque per quanto riguarda il ventilato cargo, nell'orizzonte temporale del Master plan, che ricordo non è autorizzato per milioni di passeggeri ma solo per 500.000 a dieci anni... non esiste.

Cioè al momento nel primo decennio non esisterà nessuna possibilità di mettere sugli aerei prodotti agricoli.

Meraviglia anche la volontà dei politici M5s di perorare questa opera (dove sta la loro quinta stella?), delle varie associazioni ambientalistiche e agricole che probabilmente davvero "non hanno ne letto e ne capito" cosa significa una criticità ambientale da Aeroporto e della popolazione che forse è stata tenuta all'oscuro di troppe cose.