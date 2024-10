A novembre, il Palazzo della Provincia di Salerno diventerà nuovamente il cuore pulsante della cultura locale, ospitando la terza edizione del ciclo “Incontri con gli Autori.” Questa iniziativa, promossa dalla Provincia, conferma la volontà di valorizzare i talenti letterari del territorio, offrendo una piattaforma unica agli autori locali e campani per presentare le proprie opere e condividere le loro storie.

Il progetto nasce da un’idea di Anna De Rosa come promozione culturale e aggregazione, un format che nelle scorse edizioni ha già catturato l’attenzione del pubblico grazie a un programma che mescola momenti di lettura, musica dal vivo, e mostre d’arte. La fusione di questi elementi crea una cornice suggestiva che valorizza non solo le parole degli autori, ma anche l’identità culturale locale.

Quest’anno, la rassegna si aprirà il 7 novembre con Adriana Pedicini, autrice e presidente dell'Auser USELTE di Benevento, che accompagnerà il pubblico alla scoperta del suo mondo letterario. La Pedicini, con la sua esperienza e il suo impegno, rappresenta un esempio di come la letteratura possa diventare veicolo di conoscenza e stimolo per il territorio.

La curatrice Anna De Rosa esprime con convinzione il desiderio di rendere questo evento un punto di riferimento per chiunque voglia esplorare nuove idee e conoscere più a fondo la cultura campana. «Vogliamo che questa iniziativa sia più di una semplice presentazione di libri; ci piacerebbe fosse una vera “piazza” dove poter discutere e scambiare idee, una piattaforma che celebri il patrimonio culturale locale.»

Il primo appuntamento è quindi per il 7 novembre 2024, al secondo piano del Palazzo della Provincia di Salerno: una serata in cui la parola, la musica, e l’arte si uniranno per celebrare la creatività campana e coinvolgere il pubblico in un viaggio culturale indimenticabile.

Il calendario completo degli incontri è disponibile sul gruppo Facebook "Incontri con gli autori".