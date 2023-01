Haas è la prima tra le scuderie di Formula 1 ad aver presentato la nuova vettura per la stagione 2023. Lo ha fatto questo martedì svelando forme e livrea della VF-23 solo on-line. La nuova vettura del team americano, che sarà guidata da Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg, verrà presentata dal vivo successivamente.

Nel 2023, la livrea vede predominare come colore principale il nero, che sostituisce il bianco utilizzato negli ultimi due anni, con i dettagli sottolineati in bianco e rosso che richiamano il design del 2020.

Haas affronta la stagione 2023 con l'obiettivo di continuare la propria ascesa nella classifica costruttori di F1, partendo dall'ottavo posto ottenuto lo scorso anno, dopo la modifica al regolamento.

Queste le dichiarazioni di Gene Haas, proprietario della scuderia e sponsor insieme a MoneyGram:

"Sono stato molto lieto di dare il benvenuto a MoneyGram come title partner per la stagione 2023 e oltre, ed è emozionante vedere la nostra prima livrea svelata insieme come MoneyGram Haas F1 Team. Ci dirigiamo verso una nuova stagione sostenuti da alcune ottime prestazioni di squadra lo scorso anno. L'obiettivo per la stagione 2023 è naturalmente quello di continuare ad andare a punti e con Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg credo che abbiamo una coppia di piloti esperti più che in grado di farlo ogni domenica".

The livery launch is starting to get us really excited about the 2023 season and sounds like Guenther feels the same! #HaasF1 pic.twitter.com/DisugAGk8m — MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) January 31, 2023

Queste, invece, le parole del team principal, Guenther Steiner:

"Ovviamente condivido l'entusiasmo di tutti per la presentazione della livrea, anche perché è un checkpoint nel calendario pre-campionato, il che significa che siamo un altro passo più vicini a fare ciò che vogliamo davvero fare – e questo è iniziare a gareggiare.È un periodo dell'anno entusiasmante per la Formula 1 ed è fantastico che siamo stati noi i primi a mostrare la nostra nuova livrea, ma la nostra attenzione è soprattutto rivolta a portare la VF-23 in pista e prepararci per la stagione a venire. Abbiamo davvero una base su cui costruire per migliorare le prestazioni dello scorso anno.L'intera squadra ha lavorato sodo per raggiungere questo obiettivo e, ovviamente, in Kevin e Nico abbiamo due comprovati talenti in grado di far punti. Non vedo l'ora di iniziare".