È stato Oscar Piastri a vincere il Gran Premio d’Arabia Saudita, in una gara emozionante (per quanto riguarda le posizioni di rincalzo) in cui la Ferrari ha conquistato il primo podio stagionale. Con una prestazione impeccabile, il pilota della McLaren ha conquistato la sua terza vittoria in questo 2025, prendendosi la vetta della classifica piloti.

Max Verstappen, partito dalla pole, e Piastri, al suo fianco in prima fila, si sono subito affrontati in un duello ruota a ruota subito dopo il via. L’olandese della Red Bull ha tentato di chiudere l’aggressivo australiano alla prima curva, tagliando completamente la pista, ma la manovra gli è costata cara: una penalità di cinque secondi, scontata durante il pit stop, lo ha relegato dietro a Piastri dopo il cambio gomme.

Lando Norris, partito decimo a causa di un incidente in qualifica, ha optato per una strategia alternativa rispetto ai piloti in top ten, prolungando il primo stint fino al 35 giro, utilizzando gomme dure. Questo gli ha permesso di guidare la gara temporaneamente, mentre i rivali effettuavano le soste. Tuttavia, quando anche Norris è rientrato ai box per montare le medie, Piastri ha ripreso il comando con autorità, gestendo il vantaggio fino al traguardo con 2,8 secondi di margine su Verstappen, secondo.

Charles Leclerc, come già accennato, ha regalato alla Ferrari il primo podio della stagione con un meritatissimo terzo posto. Norris, quarto, ha cercato invano di insidiare il monegasco negli ultimi giri, tagliando il traguardo con un distacco dal monegasco di poco superiore al secondo. A completare la top 10 sono stati George Russell (Mercedes) quinto, Kimi Antonelli (sesto), Lewis Hamilton (Ferrari) settimo, Carlos Sainz (Williams) ottavo, Alex Albon (Williams) nono e Isack Hadjar (Racing Bulls) decimo.

La Williams è riuscita a piazzare entrambi i piloti in zona punti, con Sainz che ha fatto segnare il miglior risultato dal suo approdo al team. Male Aston Martin: Fernando Alonso ha chiuso undicesimo, mentre Lance Stroll è finito sedicesimo. Spicca il ritiro al primo giro di Pierre Gasly e Yuki Tsunoda (Alpine), coinvolti in una collisione che ha portato alla Safety Car, l'unica in tutto il gran premio.

Con questa vittoria, Piastri diventa il primo australiano dopo 15 anni a guidare la classifica del mondiale piloti con 99 punti. Il ventiquattrenne pilota papaya precede ora Norris di 10 punti, con quest'ultimo in vantaggio di +2 su Verstappen, terzo.

Il prossimo appuntamento con la Formula 1 è tra due settimane con il GP di Miami.





Crediti immagine: x.com/F1/status/1914030065215574383/photo/3