Il Miami International Autodrome torna protagonista nel calendario di Formula 1 con un appuntamento che promette spettacolo e imprevedibilità. Il circuito, lungo 5,412 chilometri, si sviluppa attorno all'Hard Rock Stadium e presenta 19 curve distribuite in una configurazione che alterna tratti ad alta velocità a sezioni più tecniche e guidate. Il risultato è un tracciato che impone alle squadre scelte tecniche precise e compromessi aerodinamici difficili da bilanciare.

Il cuore della sfida risiede proprio nell'equilibrio tra efficienza sui rettilinei e aderenza nelle curve lente. In particolare, i rettilinei tra le curve 8-11 e 16-17 offrono le migliori opportunità di sorpasso grazie alla possibilità di attivare il DRS. Qui un assetto a basso carico può fare la differenza in termini di velocità di punta, ma un'aerodinamica troppo scarica rischia di penalizzare la stabilità nei tratti più tortuosi.

Dal punto di vista delle gomme, Pirelli ha optato per la stessa selezione utilizzata a Gedda: C3 (Hard), C4 (Medium) e C5 (Soft). Si tratta di una scelta più aggressiva rispetto all'edizione precedente, segno che i team dovranno prestare particolare attenzione alla gestione del degrado termico. L'asfalto di Miami è infatti molto liscio, il che riduce lo stress meccanico sugli pneumatici, ma l'elevata temperatura ambientale – che nel 2024 aveva portato l'asfalto a superare i 55° C – potrebbe amplificare l'usura dovuta al calore.

Il grip, inizialmente basso, tenderà a migliorare man mano che la pista si gommerà nel corso del weekend. Questa possibilità potrebbe rimescolare le carte tra prove libere, qualifiche e gara, influenzando le scelte strategiche, in particolare nella selezione delle mescole e nella gestione delle soste ai box.

In sintesi, Miami si conferma un appuntamento tecnico e imprevedibile, dove il successo dipenderà dalla capacità di trovare il giusto equilibrio tra prestazione pura e resistenza, velocità e precisione, aggressività e controllo. Chi sbaglia il setup o sottovaluta la gestione delle gomme rischia di restare fuori dai giochi.

Ecco cosa si auspica il team manger Ferrari, Fred Vasseur: "Dopo qualche giorno trascorso a Maranello, utile per analizzare i dati raccolti nella prima tripletta stagionale, siamo pronti per scendere in pista a Miami, una gara particolare per molti aspetti, nella quale noi avremo modo di celebrare un anno di collaborazione con il nostro title partner HP. In Florida ci attende il secondo weekend Sprint della stagione, per il quale ci siamo preparati al meglio in fabbrica dal momento che avremo a disposizione soltanto un’ora di prove libere prima di andare in qualifica per la gara Sprint del sabato, e dunque il peso specifico del lavoro fatto al simulatore e nei briefing preparatori è ancora più elevato. Vogliamo continuare a fare progressi sul piano della prestazione, sull’onda delle incoraggianti prove offerte dalla SF-25 nelle gare di Bahrain e Gedda".

Il calendario della gara:

Venerdì 2 maggio

Prove 1 - 18:30 - 19:30

Qualifiche Sprint - 22:30 - 23:14

Sabato 3 maggio

Sprint - 18:00 - 19:00

Qualifiche - 22:00 - 23:00

Domenica 4 maggio

Gara - 22:00





Crediti immagine: x.com/F1/status/1916419296860987596/photo/2