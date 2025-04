Primo podio per Leclerc e un passo gara da primo posto. Sono segnali di risveglio per la Ferrari? Queste le dichiarazioni post gara dei protagonisti del team di Maranello.

Charles Leclerc: "Abbiamo davvero massimizzato il nostro potenziale questo fine settimana e a livello di esecuzione oggi siamo stati perfetti, sia a in termini di strategia che di pit stop. I nostri meccanici hanno lavorato duramente per arrivare a questo livello e sono davvero orgoglioso di quanto tutto il team ha fatto permettendoci di sfruttare ogni opportunità. Per il futuro dobbiamo concentrarci sulla qualifica perché c'è tanto che possiamo fare: il primo settore era stato il nostro punto debole ieri mentre oggi in gara è stato il nostro migliore. Lavoreremo per trovare il giusto bilanciamento con più costanza e continueremo a spingere per fare gli ulteriori passi avanti di cui abbiamo bisogno".

Lewis Hamilton: "È stato un weekend impegnativo, in cui ci è mancato il passo e la mia prestazione è stata altalenante nell’arco dei tre giorni. Oggi la partenza è stata buona, ma presto nel primo stint ho dovuto iniziare a gestire le gomme anteriori. Nella seconda parte di gara c’è stato un miglioramento, e sono riuscito a ridurre il distacco da Kimi (Antonelli). Inizieremo subito a lavorare con il team per capire come possiamo migliorare per Miami. Complimenti a Charles e alla squadra per questo podio assolutamente meritato".

Fred Vasseur: "È stata una buona gara, soprattutto con Charles naturalmente, che ha conquistato un meritato terzo posto. È stato un po’ conservativo all’inizio, trovandosi in aria sporca, perché la nostra strategia prevedeva di allungare il primo stint. La sua gestione è stata molto buona e ha saputo aumentare il passo a partire dal decimo giro, facendo un lavoro splendido soprattutto quando ha avuto pista libera. In alcune fasi di gara è stato persino più veloce di Piastri e Verstappen, il che dimostra che stiamo migliorando, almeno sul passo gara, mentre dobbiamo continuare a lavorare sulla qualifica. Lewis ha faticato di più in generale con il passo e non è stato aiutato dal fatto di trovarsi spesso in aria sporca.Dobbiamo restare concentrati e lavorare al massimo, e sono sicuro che i risultati arriveranno. Da domani inizieremo a prepararci per Miami, e continueremo ad affrontare la stagione gara per gara. Concentrandoci su noi stessi. È lo stesso approccio che avevamo lo scorso anno e non intendiamo cambiarlo".

Rimane però non spiegato il motivo per cui almeno Leclerc abbia faticato così tanto in qualifica, specie nel primo settore, mentre in gara, magicamente, aveva il passo delle due McLaren e di Verstappen. Forse, ne sapremo di più a Miami, tra due settimane.