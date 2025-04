Per la scuderia Ferrari il risultato del GP del Bahrain è stato indirizzato dall'ingresso della Safety Car al giro 32, che ha consentito a tutti i concorrenti la possibilità di effettuare un pit stop in poco più della metà del tempo normalmente necessario. Alla Scuderia non è dunque rimasto che adeguarsi, far rientrare le vetture per effettuare l’ultimo pit stop con entrambi i piloti e montare pneumatici Hard per andare fino alla bandiera a scacchi, perdendo però il vantaggio di avere gomme più fresche. Se la gara non fosse stata interrotta, probabilmente la Ferrari avrebbe allungato il secondo stint con le medie, con cui Leclerc viaggiava alla grande, per poi decidere se montare le soft o le hard nell'ultima parte del gran premio.

Questi i commenti dei protagonisti.

Charles Leclerc:"Dopo una gara come questa non ci sono rimpianti, dobbiamo solo continuare a lavorare per trovare un po’ più di passo. Abbiamo spinto un po’ nel primo stint e nel secondo ero ancora più veloce, ma dopo che la Safety Car ha azzerato tutto, il nostro passo non è stato sufficiente per lottare con le McLaren e con George (Russell).In generale, non c’è un tipo particolare di curva in cui siamo carenti, abbiamo semplicemente bisogno di più aderenza. A Jeddah avremo la possibilità di comprendere ancora meglio la bontà del nostro ultimo aggiornamento e francamente non vedo l’ora di scoprire cosa impareremo lì".

Lewis Hamilton:"Nel complesso la mia è stata una gara solida. Sono partito abbastanza bene, ho guadagnato qualche posizione nelle fasi iniziali e mi sono sentito competitivo soprattutto nello stint centrale con le Medium, nel quale ho anche potuto compiere dei bei sorpassi. Avevamo un buon passo e sono stato in grado di spingere mantenendo il ritmo costante che non ero riuscito a tenere nelle gare precedenti.Il bilanciamento della vettura è un po’ peggiorato negli ultimi giri con la mescola Hard, ma tutto sommato sono soddisfatto. Grazie alla squadra: la strategia e i pit stop sono stati eseguiti alla perfezione e hanno fatto davvero la differenza per me. Abbiamo raccolto dati importanti questo weekend e vogliamo affrontare con il medesimo approccio anche Jeddah. Un grande grazie anche a tutti i tifosi per il loro continuo supporto, che è davvero fondamentale".

Fred Vasseur Team Principal:"Oggi c’era il potenziale per fare meglio, ma la Safety Car non è arrivata al momento giusto per noi, almeno per Charles, anche se non cerchiamo scuse. Eravamo nel pieno di un buon secondo stint e la nostra strategia ci avrebbe dato la possibilità di scegliere la gomma per il finale di gara tra Hard e Soft, dopo aver optato per due set di Medium nella prima parte della corsa con entrambi i piloti.Quando è uscita la Safety Car, abbiamo dovuto approfittarne, ma questo ha rovinato i nostri piani e forse è lì che abbiamo perso le opportunità migliori di portare a casa un podio. Tuttavia, abbiamo conquistato dei buoni punti sia con Charles che con Lewis, che è stato bravo a rimontare dopo una qualifica difficile, disputando una gara solida molto incoraggiante.A livello di competitività siamo dove siamo: la McLaren è ancora un passo avanti, ma abbiamo lottato con loro nel secondo stint e siamo riusciti a battagliare sia con le Mercedes che con le Red Bull. Continueremo a lavorare per diventare più competitivi nelle gare a venire, a partire da quella in Arabia Saudita della prossima settimana".





Crediti immagine: x.com/ScuderiaFerrari/status/1911529828479902162/photo/2