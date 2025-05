Lo scrittore Davide Giuliodori pubblica la nuova raccolta poetica “Le stagioni del cuore”, un interessante sequel dell’opera “Cuore ombreggiato”. Il nuovo progetto prevede l’approfondimento dei temi già trattati nel precedente, con un coinvolgimento straordinario del lettore; questa volta, infatti, il poeta pone al pubblico una domanda a cui troverà risposta solo alla fine dell’esperienza poetica.

La raccolta, strutturata in tre sezioni, è aperta da tutte quelle sensazioni che non consentono di vivere serenamente l’amore: il poeta soffre per un amore non corrisposto, è pervaso dai dubbi e non sa come curare questo male lacerante. Nella seconda parte, l’elemento della notte acquisisce sempre più importanza e si fa specchio delle sensazioni del poeta; egli utilizza toni cupi e misteriosi, trasportando il lettore in atmosfere nuove.

Il punto di svolta si ha nella sezione finale, quando l’attenzione non è più rivolta alla soggettività dello scrittore, ma altrove, dove poter finalmente trovare soddisfazioni. È lecito, dunque, direzionare le proprie energie verso l’esterno, quando il proprio mondo interiore sembra oramai distrutto?

Davide Giuliodori pone l’interrogativo ai propri lettori e, con quest’opera, non vuole affatto fornire delle risposte prestabilite, ma degli spunti di riflessione che possano aiutare chiunque stia affrontando un momento di particolare delicatezza.

