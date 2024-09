Nel fine settimana, la Formula 1 sarà di nuovo protagonista a Baku per il GP dell'Azerbaigian. Quello di Baku è un circuito cittadino con caratteristiche uniche, tanto che in alcune parti ricorda Montecarlo, mentre in altre può fare invidia persino a Monza.

Lungo 6 Km, il circuito si percorre in senso antiorario ed è caratterizzato da 20 curve e due zone drs, con il tratto finale - tra curva 19 e curva 1 - che si può considerare un unico rettilineo che, con i suoi 2,2 Km, è il più lungo rispetto a qualsiasi altro tracciato.

In base ai risultati degli ultimi anni Leclerc dovrebbe prediligere la pista di Baku e se, come accaduto a Monza, il consumo gomme non lo dovesse tradire, le sue possibilità di vittoria non sono assolutamente un'ipotesi da scartare

Questi gli orari del GP dell'Azerbaigian:

Venerdì 13 settembre

11:30 - 12:30 Practice 1

15:00 - 16:00 Practice 2

Sabato 14 settembre

10:30 - 11:30 Practice 3

14:00 - 15:00 Qualifiche

Domenica 15 settembre

13:00 Gara



Non bisogna però dimenticare quella che è la notizia della settimana in Form ula 1: l'approdo di Adrian Newey in Aston Martin. Dopo vent'anni di successi con Red Bull, Newey inizierà la sua nuova avventura con la scuderia angli-canadese a partire dal 1 marzo 2025 con la qualifica di Managing Technical Partner, oltre che azionista. L'annuncio è stato dato ieri presso la sede di Silverstone, alla presenza del proprietario Lawrence Stroll.

Newey sarà legato ad Aston Martin fino a febbraio 2030 e in cinque anni guadagnerà 30 milioni di sterline, grazie al fatto di aver contribuito, e non in modo marginale, ai successi in F1 di Williams, McLaren e Red Bull. Con il suo arrivo, Aston Martin diventerà quasi sicuramente una delle vetture protagoniste del mondiale entro il 2026.