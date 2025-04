Il 4 maggio alle 21 apre il concerto “Cantus Caelestis” con l’Ensemble Cantica Jubilate. Rassegna ad ingresso libero col contributo della Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio.



Quattro concerti ad ingresso libero per altrettanti eventi di straordinaria musica ad Anguillara, sul lago di Bracciano, dove maggio regala a cittadini e turisti una rassegna di grande grido. Si apre infatti il 4 maggio, per la direzione artistica del soprano di fama internazionale Amarilli Nizza, la seconda edizione di “Nobili Arti in Nobili Terre in Musica 2025”. Tutto da un progetto del Comune di Anguillara Sabazia con il contributo della Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio in collaborazione con la Claudia Biadi Music Academy Aps e la Pro Loco Anguillara. A dominare la scena, nell’anno giubilare, la spiritualità che sarà declinata in varie forme con concerti che vedranno esibirsi grandi interpreti sia del mondo della polifonia che della lirica. Quattro domeniche in musica che termineranno il 25 maggio con un concerto “napoletano” dedicato alla figura di Eduardo Scarpetta tra i drammaturghi più prolifici e padre-padrone con la sua compagnia di una dinastia di attori tra i quali i De Filippo. Anche questa volta i concerti saranno arricchiti da letture in tema. I luoghi, anche per questa edizione, sono le due chiese principali di Anguillara: Santa Maria Assunta che domina il pittoresco promontorio che si spinge nel lago di Bracciano e la trecentesca chiesa di San Francesco.

Si esordisce alla grande domenica 4 maggio alle 21 alla chiesa Santa Maria Assunta con il concerto “Cantus Caelestis”. Ad esibirsi L’Ensemble vocale Cantica Iubilate, formazione cameristica composta da un quartetto di voci d’eccezione, sopranista, controtenore, tenore e basso. L’ensemble riunisce interpreti provenienti principalmente dalla Cappella Musicale Pontificia Sistina, portatori di una lunga esperienza nei contesti musicali più prestigiosi. Si propone un percorso sonoro che attraversa la polifonia sacra con esecuzioni di altissimo livello, capaci di esaltare la purezza delle linee vocali e la profondità espressiva della musica rinascimentale e barocca. E per l’occasione l’attrice Carla Maglione interpreterà versi che raccontano Il Caos - Creazione del Mondo, secondo la traduzione di Giovanni Andrea dell’Anguillara della Metamorfosi di Ovidio. “Poi fe, che l’acque fur diffuse e sparte/D’intorno, e dentro, per ogni paese;/ Lasciando isole, e terre, e quinci e quindi/ A gli Sciti, a gl’Iberi, a gli Afri, ea gl’Indi”, secondo un brano. L’appuntamento misucale vedrà esibirsi anche alla tromba e organo il pianista Massimiliano Tisano e il trombettista Paolo Casetti che eseguiranno di Jeremiah Clarke (1674-1707) la “Marcia del Principe di Danimarca” e di Giuseppe Torelli (1679-1709) l’“Allegro dalla Sonata in Re Maggiore”.



“In questo primo appuntamento - sottolinea il direttore artistico Nizza - abbiamo voluto celebrare Giovanni Pierluigi da Palestrina nel cinquecentenario della nascita con un ensemble d’eccezione. Basti pensare che canterà - cosa ritengo inedita ad Anguillara - un sopranista del calibro di Stefano Guadagnini, dal 2017 cantore stabile alla Cappella Musicale Pontificia Sistina e interprete di varie incisioni discografiche per Deutsche Grammophon e Brilliant Classic. Allo stesso tempo abbiamo voluto rendere un giusto tributo alla figura di Giovanni Andrea dell’Anguillara poeta, discendente della nobile famiglia dei Conti dell’Anguillara, la cui traduzione delle Metamorfosi di Ovidio è considerata in letteratura un punto di riferimento. E’ un modo per valorizzare anche figure che hanno dato lustro al territorio. Importante sottolineare - aggiunge Nizza - anche l’impiego del prestigioso organo settecentesco di Domenico Alari, vera perla strumentale custodita alla Collegiata di Anguillara. Ringraziamo - conclude - il Comune, la Pro Loco e la Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio per il supporto a questa seconda edizione che ci auguriamo incontri il favore del pubblico".

Con Nobili Arti in Nobili Terre in Musica 2025 Anguillara si fa teatro di grandi esecuzioni con l’obiettivo di diffondere la cultura musicale guardando anche ad un pubblico giovane.



Questi tutti gli appuntamenti

“Cantus Caelestis”

Omaggio a Giovanni Pierluigi da Palestrina

Domenica 4 maggio 2025 ore 21 Chiesa di Santa Maria Assunta

Massimiliano Tisano, organo

Paolo Casetti, tromba

Ensemble Cantica Jubilate

attrice Carla Maglione

Musiche: Giovanni Pierluigi da Palestrina, Jeremiah Clarke, Giuseppe Torelli, Lorenzo Perosi, Domenico Bartolucci, Giuseppe Liberto, Orlando di Lasso , Lodovico Grossi de Viadana, Tomas Luis de Victoria.



“A te madre di tutte le madri”

Ave Maria

Domenica 11 maggio ore 19 Chiesa di San Francesco

Fabio Armiliato- tenore

Francesca Romana Tiddi - soprano

Lisadora Valenza- soprano

Massimiliano Tisano -pianoforte

Musiche: C. Gounod, F. Schubert, A. Guilmant, G. Caccini, F. Armiliato, F. De André, C. Saint-Saëns, P. Mascagni, G. Puccini, F. P. Tosti, W. Gomez, G. Verdi.



“Sorella Musica”

San Francesco d'Assisi e San Francesco da Paola

Domenica 18 maggio ore 19 Chiesa di San Francesco

Massimiliano Tisano - Pianoforte

Francesca Paolucci - soprano

Carla Maglione - attrice

Musiche: Franz Liszt, R. Ortolani.



“Per Eduardo: Napoli tra poesia e musica”

Omaggio a Eduardo Scarpetta

Domenica 25 Maggio ore 19 Chiesa di San Francesco

Fabio Serani - tenore

Stefano Osbat - Tenore

Eufemia Tufano - mezzosoprano

Massimiliano Tisano - Pianoforte

Luciano Arfé - attore

Musiche: S. Cardillo, E. De curtis, F. P. Tosti, E. Di Capua, E.A. Mazzucchi, L. Denza, A. De Curtis, E.A. Mario.



Tutti i concerti saranno presentati dall’attrice Beatrice Giovani.

Ingresso libero

Per informazioni: [email protected]