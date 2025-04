Domenica 4 maggio la musica si prende la scena nella splendida cornice della Villa Medicea di Coltano, che per l’occasione diventa un palcoscenico unico grazie alla maratona musicale organizzata dall’Associazione Musicale Fanny Mendelssohn. Tre concerti scandiranno l’intera giornata, offrendo un viaggio tra classica, sonorità contemporanee e suggestioni dal mondo, il tutto immerso nella bellezza senza tempo della campagna toscana.

Il Festival Internazionale Fanny Mendelssohn, appuntamento ormai consolidato nel panorama culturale toscano e patrocinato dalla Regione Toscana, dalla Provincia di Pisa e dai Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Cascina, fa ancora tappa alla Villa Medicea di Coltano. In collaborazione con ADSI – Associazione Dimore Storiche Italiane, sezione Toscana – il festival anima questo straordinario esempio di architettura del tardo Rinascimento, progettato nel 1586 da Bernardo Buontalenti e immerso nella quiete della Tenuta di Coltano.

Grazie al sostegno della Fondazione Pisa e di Unicoop Firenze, la giornata promette un’esperienza coinvolgente in cui arte, musica e natura dialogano in perfetta armonia. Si comincia alle ore 10 con una lezione concerto per entrare nel vivo alle 11 con il recital del pianista Sean Antonio Daniels, vincitore del XXX Concorso Pianistico Rospigliosi. Alle ore 16, il secondo appuntamento vedrà protagonista il Duo Casals – chitarra e violoncello – due artisti provenienti da Perù e Germania, con un programma dedicato alle musiche sudamericane. A seguire, alle 17, nei locali della Villa, la Pro Loco di Coltano offrirà un aperitivo a tutti i presenti.

Gran finale alle 18 con il recital di Anna Lisa Bellini, artista di fama internazionale, che interpreterà alcune delle pagine più intense del repertorio pianistico lisztiano tratte dagli “Anni di Pellegrinaggio”. Pianista dalla carriera eccezionale, Anna Lisa Bellini ha tenuto concerti in Germania, Cile, Giappone, Francia, Belgio, Svizzera e in importanti centri musicali italiani come Genova (Teatro Carlo Felice), Roma (Oratorio del Gonfalone), Parma (Teatro Regio), Siena (Settimana Musicale Senese), Mantova (Palazzo Te), Firenze, Napoli, Ferrara, Pistoia, Modena, Bergamo.

Diplomatasi con lode al Conservatorio di Santa Cecilia, si è perfezionata con Maria Tipo alla Scuola di Musica di Fiesole, che ha scritto di lei: “Le sue doti di sensibilità, comunicativa, intelligenza sono eccezionali...”. Ha ottenuto il Diploma d’Onore dall’Accademia Musicale Chigiana di Siena, dove è stata membro del Quintetto/ Quartetto “Guido Chigi”. Si è esibita a Palazzo Chigi in presenza dell’Imperatore Akihito e dell’Imperatrice Michico durante la loro visita in Italia. È stata ospite di trasmissioni su Rai2, RadioRai e Radio Vaticana ed ha inciso CD con musiche di Beethoven, Chopin, Liszt e altri grandi compositori.

Inoltre gli intervenuti avranno la possibilità di fare una visita guidata alla mostra alleatita all’interno della Villa.

Una giornata da vivere tutta d’un fiato, per lasciarsi trasportare dal suono in un luogo dove la musica incontra la storia.

Info e contatti:

Associazione Musicale Fanny Mendelssohn

Cell. +39 347 6371189 / +39 347 8509620

Email: [email protected]

Sito web: www.fannymendelssohn.eu