Ufficializzato il programma per i solenni festeggiamenti nella ricorrenza di San Francesco da Paola, che si celebrerà la prima domenica di maggio. Saranno tre le giornate dedicate ai festeggiamenti del Santo, alle quali stanno lavorando Padre Saverio Cento per la parte religiosa ed il Comitato per quella civile. Inizio previsto sabato 3 maggio, alle 20:00, con la processione notturna verso il Castello, con la consegna, alla presenza del Correttore Provinciale Padre Francesco Carmelita della chiave della Città, che sarà effettuata dal Sindaco Pippo Midili, e poi l’atto di consacrazione della Città di Milazzo.

Il clou domenica mattina con il solenne pontificale, presieduto dal Vescovo Ausiliare della Diocesi di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela S.E. Mons. Cesare Di Pietro e nel pomeriggio partirà, alle ore 16:00, la solenne Processione col tradizionale percorso, che toccherà il Porto di Milazzo, dove il Comandante Alessandro Sarro renderà onori militari a San Francesco, mentre le navi saluteranno, a sirene spiegate, la presenza del Santo.

Altra novità, anticipata peraltro dalla dirigente del “Leonardo da Vinci” Stefania Scolaro, in occasione di alcuni momenti celebrativi per il decennale del Nautico nella sua scuola, anche la sosta di San Francesco in processione all’Istituto. Altra sosta nel quartiere di Vaccarella coi pescatori, che renderanno omaggio al “Santu Patri” con le barche sui marciapiedi illuminate da lampare accese per essere benedette.

Martedì 6 maggio infine la tradizionale Processione della “Berrettella” di San Francesco.