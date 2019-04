Ultimo lento, il singolo di Emanuele Maresca

Emanuele Maresca pubblica il suo inedito “Ultimo Lento” pubblicato dalla TILT Production con sede in Londra, e lo presenta in un'intervista al “Niko Caputo Show “lo show cha da voce agli artisti emergenti, che va in diretta ogni Venerdì su Radio Free Station “ La radio degli italiani nel mondo”.

Emanuele Maresca ospite Venerdì scorso nel “Niko Caputo Show” trasmissione che va in diretta web tutti i Venerdì dalle ore 18:00 alle 19:00 sul portale di Radio Free Station – www.radiofreestation.com –

Durante l’intervista Emanuele Maresca ha avuto l’occasione di presentare il suo ultimo lavoro discografico pubblicato dalla TILT Production con sede in Londra “Ultimo Lento” inoltre ci fa ascoltare una cover di Roberto Benigni “Quanto ti ho amato” artista che lui ammira tantissimo.

Niko Caputo e Stefano Monteforte, dopo i saluti iniziali danno subito la parola a Emanuele che parla ai microfoni di radio free Station emozionato per la sua prima intervista. Niko Caputo gli chiede subito di parlarci di come e quando è iniziata la sua carriera musicale, e come e quando gli è nata questa sua passione per la musica e per la scrittura. Emanuele racconta che fin da piccolo si è appassionato alla musica grazie anche al padre che gli ha regalato la sua prima chitarra e tastiera, che inizia a studiare anche seguendo dei corsi, e da sua madre che gli ha trasmesso la sensibilità con cui riesce a percepire le emozioni più profonde e immortalarle scrivendole subito per poi successivamente musicarle.

Si parte subito con l’ascolto della sua cover “Quanto ti ho amato” canzone scritta dal famoso comico Roberto Benigni, che Emanuele ama tanto, poi Stefano Monteforte parte con la sua domanda: in quali momenti della giornata ti viene più facile scrivere dei versi per comporre le tue canzoni?

Emanuele risponde che spesso gli viene da scrivere in treno durante i tragitti quotidiani, poi spesso vicino al mare o anche di notte. Stefano poi gli chiede se usa tecniche meditative quando scrivere per tirare fuori il meglio di se. Emanuele risponde di non averle mai sperimentate e che per ora gli vengono naturali, senza l’uso di nessuna tecnica meditativa. Niko E Stefano gli consiglia di provare con le meditazioni, soprattutto quelle dei sette chackra, che aiutano veramente tanto a entrare in uno stato meditativo da dove si può attingere a una creatività infinita. Ecco che si parte con l’ascolto del singolo da poco pubblicato “Ultimo Lento” di Emanuele Maresca Feat. Elena Sabbi, che riceve numerosi applausi e complimenti, sia per la composizione che per l’interpretazione. Bravo Emanuele!

Infine non manca la classica domanda che fa di rito da un po’ di tempo Niko e Stefano: quali sono i tuoi sogni mai sognati? Emanuele dopo aver pensato un po’ alla domanda che sembra un po’ difficile, ci parla della sua ammirazione per Benigni, che con la sua semplicità porta in risalto importanti valori della vita, non a caso ha scelto di fare una cover proprio con la sua canzone, e lui come Benigni vorrebbe portare con semplicità in risalto i sentimenti più profondi che sono nascosti dentro di noi. In effetti, il suo sogno è un po’ quello di far conoscere e apprezzare le sue poesie, che possano arrivare al cuore delle persone e magari diventare un artista famoso. Noi glie lo auguriamo con tutto il cuore, consigliando però di restare sempre con i piedi ben saldi per terra, perché il successo se arriva, non te ne accorgi nemmeno, ma se non sopraggiunge, devi essere lieto che èn già una cosa meravigliosa esistere e vivere questa vita facendo ciò che più ci piace.

Un in bocca al lupo da Niko Caputo e Stefano Monteforte che ti augurano di realizzare tutti i tuoi sogni che ancora non hai sognato.

