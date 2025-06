Dal 20 giugno il brano è disponibile in radio e su tutti i digital stores

Esce il 20 giugno su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica nazionale “Nuova dipendenza”, il nuovo singolo del cantautore padovano Riccardo Trombini, pubblicato per Lift Records. Un brano dal forte impatto emotivo, che unisce sonorità pop ad elementi acustici e melodie ora graffianti, ora dolci. “Nuova dipendenza” è un racconto intimo sulla fragilità dell’essere umano di fronte ai propri bisogni più profondi, su quella ricerca disperata di attenzione e amore che può trasformarsi in una vera e propria dipendenza affettiva.



«Volevo raccontare un’urgenza – spiega Riccardo – quella di essere visti, toccati, accolti. Quando questo bisogno diventa costante e fuori controllo, diventa tossico. Una nuova dipendenza, appunto».

Ascolta l’artista

https://linktr.ee/Riccardotrombinimusic



Classe 1995, Riccardo Trombini nasce artisticamente come chitarrista funk/jazz, per poi intraprendere un percorso completamente diverso e personale nel 2024, iniziando a scrivere per la prima volta testi in italiano dopo anni di composizione in lingua inglese. Il passaggio al cantautorato segna una svolta importante nella sua carriera, portando alla nascita di una serie di brani che esplorano le sue tante sfumature artistiche.



“Nuova dipendenza” è il primo tassello di un progetto più ampio, che ha come obiettivo quello di raccontare le fragilità e i desideri dell’essere umano in modo autentico e diretto. «Questo brano rappresenta il mio modo per dire che va bene sentirsi deboli, va bene cercare contatto. La musica, per me, è la forma più pura di accettazione».



Una produzione che mette in luce le capacità autorali e interpretative di un artista in evoluzione, pronto a confrontarsi con un pubblico sempre più ampio.

“Nuova dipendenza” è una ballata contemporanea, che scava nella psiche e tocca corde universali, con l’intensità propria di chi ha deciso di mettersi completamente a nudo.

Instagram: https://www.instagram.com/riccardotromb