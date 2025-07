L'estate 2025 e appena iniziata in molti paesi si respira già aria di grandi eventi musicali come l'attesissimo evento mondiale del Tomorrowland che si tiene in Belgio ogni anno in estate in cui partecipano i migliori Dj da tutto il mondo, ma non solo eventi l'estate e fatta anche di tormentoni con nuovi singoli nuovi remix, si vedrà in questa estate infuocata chi inciderà chi lascerà il segno in questo 2025.

Un estate ricca di eventi di sondaggi di classifiche top 100 mondiali e nazionali.

Dj che nella precedente stagione 2024 hanno occupato classifiche internazionali e nazionali.

Martin Garrix

(Amstelveen, Paesi Bassi)

Attualmente il Dj numero 1 al mondo, 1° nella classifica mondiale top 100 djs 2024 della rivista mondiale DJ MAG

7° nella top special 25 di European Charts Top 25 song 2024 Electronic dance music.



David Guetta

( Parigi, Francia )

2° nella classifica mondiale top 100 djs 2024 della rivista mondiale DJ MAG,

1° nella top special 25 di European Charts Top 25 song 2024 Electronic dance music.

Dimitri Vegas & Like Mike

(Willebroek, Belgio)

3° nella classifica mondiale top 100 djs 2024 della rivista mondiale DJ MAG

2° nella top special 25 di European Charts Top 25 song 2024 Electronic dance music.

Armin Van Buuren

(Wassenaar, Paesi Bassi)

6° nella classifica mondiale top 100 djs 2024 della rivista mondiale DJ MAG

4° nella top special 25 di European Charts Top 25 song 2024 Electronic dance music

Timmy Trumpet

(Sydney, Australia)

5° nella classifica mondiale top 100 djs 2024 della rivista mondiale DJ MAG

5° nella top special 25 di European Charts Top 25 song 2024 Electronic dance music

Steve Aoki

(Miami, Florida, Stati Uniti)

12° nella classifica mondiale top 100 djs 2024 della rivista mondiale DJ MAG

9° nella top special 25 di European Charts Top 25 song 2024 Electronic dance music

Gigi D'Agostino

(Torino, Italia)

Attualmente Dj numero 1 in Italia, 1° nella classifica italiana top 100 djs italiani 2024 di World Of Italian Dj

Hardwell

(Breda, Olanda)

11° nella classifica mondiale top 100 djs 2024 della rivista mondiale DJ MAG

6° nella top special 25 di European Charts Top 25 song 2024 Electronic dance music

Deborah De Luca

(Napoli, Campania, Italia)

58° nella classifica mondiale top 100 djs 2024 della rivista mondiale DJ MAG

12° nella classifica italiana top 100 djs italiani 2024 di World Of Italian Dj

20° nella classifica mondiale femminile Djane top 100 best world female DJ

Alan Walker

(Northampton, Regno Unito)

13° nella classifica mondiale top 100 djs 2024 della rivista mondiale DJ MAG

11° nella top special 25 di European Charts Top 25 song 2024 Electronic dance music

Tiësto

(Breda, Paesi Bassi)

23° nella classifica mondiale top 100 djs 2024 della rivista mondiale DJ MAG

8° nella top special 25 di European Charts Top 25 song 2024 Electronic dance music

ALOK

(Goiània, Goiàs, Brasile)

4° nella classifica mondiale top 100 djs 2024 della rivista mondiale DJ MAG

10° nella top special 25 di European Charts Top 25 song 2024 Electronic dance music

Carlo Zerulo Dj

(Manfredonia, Puglia, Italia)

3° nella classifica italiana top 100 djs italiani 2024 di World Of Italian Dj

3° nella top special 25 di European Charts Top 25 song 2024 Electronic dance music.

Afrojack

(Spijkenisse, Paesi Bassi)

7° nella classifica mondiale top 100 djs 2024 della rivista mondiale DJ MAG

12° nella top special 25 di European Charts Top 25 song 2024 Electronic dance music.

Mariana BO

(Culiacàn, Messico)

51° nella classifica mondiale top 100 djs 2024 della rivista mondiale DJ MAG

10° nella classifica mondiale femminile Djane top 100 best world female DJ

Charlotte de Witte

(Gand, Belgio)

16° nella classifica mondiale top 100 djs 2024 della rivista mondiale DJ MAG

1° nella classifica mondiale femminile Djane top 100 best world female DJ

Gabry Ponte

(Torino, Italia)

2° nella classifica italiana top 100 djs italiani 2024 di World Of Italian Dj

1° nella classifica IEMBI top 100 2024 di Midance

1° nella classifica Climax 2024

Alesso

(Stoccolma, Svezia)

43° nella classifica mondiale top 100 djs 2024 della rivista mondiale DJ MAG

19° nella top special 25 di European Charts Top 25 song 2024 Electronic dance music.

Nicky Romero

(Amerongen, Olanda)

25° nella classifica mondiale top 100 djs 2024 della rivista mondiale DJ MAG

18° nella top special 25 di European Charts Top 25 song 2024 Electronic dance music.

Zedd

(Saratov, Russia)

54° nella classifica mondiale top 100 djs 2024 della rivista mondiale DJ MAG

20° nella top special 25 di European Charts Top 25 song 2024 Electronic dance music

Giuseppe Ottaviani

(Viterbo, Italia)

98° nella classifica mondiale top 100 djs 2024 della rivista mondiale DJ MAG

46° nella classifica italiana top 100 djs italiani 2024 di World Of Italian Dj

Marshmello

(Filadelfia, Pennsylvania, Stati Uniti)

34° nella classifica mondiale top 100 djs 2024 della rivista mondiale DJ MAG

24° nella top special 25 di European Charts Top 25 song 2024 Electronic dance music

Dj Snake

(Parigi, Francia)

33° nella classifica mondiale top 100 djs 2024 della rivista mondiale DJ MAG

21° nella top special 25 di European Charts Top 25 song 2024 Electronic dance music

Anyma

(New York, Stati Uniti)

17° nella classifica mondiale top 100 djs 2024 della rivista mondiale DJ MAG

Fedde Le Grand

(Ultrecht, Paesi Bassi)

40° nella classifica mondiale top 100 djs 2024 della rivista mondiale DJ MAG

23° nella top special 25 di European Charts Top 25 song 2024 Electronic dance music

Carl Cox

(Manchester, Regno Unito)

31° nella classifica mondiale top 100 djs 2024 della rivista mondiale DJ MAG

14° nella top special 25 di European Charts Top 25 song 2024 Electronic dance music

Giorgio Prezioso

(Roma, Italia)

8° nella classifica italiana top 100 djs italiani 2024 di World Of Italian Dj

Calvin Harris

(Dumfries, Regno Unito)

22° nella classifica mondiale top 100 djs 2024 della rivista mondiale DJ MAG

17° nella top special 25 di European Charts Top 25 song 2024 Electronic dance music

Kshmr

(Berkeley, California, Stati Uniti)

14° nella classifica mondiale top 100 djs 2024 della rivista mondiale DJ MAG

16° nella top special 25 di European Charts Top 25 song 2024 Electronic dance music

W&W

(Breda, Olanda)

21° nella classifica mondiale top 100 djs 2024 della rivista mondiale DJ MAG

13° nella top special 25 di European Charts Top 25 song 2024 Electronic dance music