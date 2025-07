La giornata di oggi ha visto diverse notizie rilevanti nel settore del trasporto pubblico romano: tra cantieri, incidenti ricorrenti e rincari tariffari, il quadro è quello di una mobilità urbana ancora in cerca di soluzioni stabili ed efficienti.



Manutenzione tram: tecnologie superate

Continuano i lavori sulla linea 2 del tram, ma dai cantieri emergono segnali allarmanti: binari e traverse risalenti agli anni '90, abbandonati a una manutenzione insufficiente.

Il problema, però, non è solo temporale. Roma continua a usare una tecnologia obsoleta – binari annegati nell’asfalto – che richiede lavori invasivi per ogni intervento.

Altre città italiane adottano sistemi più moderni: platee prefabbricate, pavimentazioni modulari e materiali vibroassorbenti.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/06/cambio-binari-tram-roma.html



Termini-Centocelle: nuovo stop per un’auto sui binari

Ancora disagi sulla Termini-Centocelle: un’automobile è finita sui binari nei pressi del capolinea di Termini Laziali. Il servizio è stato limitato fino a Ponte Casilino.

L’episodio, segnalato dall’associazione Trasportiamo, dimostra quanto l’accessibilità ai binari nelle aree non asfaltate resti un punto critico, sia per la sicurezza sia per la regolarità del servizio.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/07/auto-binari-termini-centocelle.html



Tramvia Tiburtina: cantieri al via

Dopo mesi di attesa, sono state ufficialmente consegnate le aree di cantiere per la costruzione della nuova tramvia Tiburtina. Le imprese esecutrici possono ora avviare le opere, segnando l’inizio concreto del progetto.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/06/tramvia-tiburtina-consegna-aree-cantiere.html



Sciopero in arrivo: 7 e 8 luglio

Una nuova agitazione del trasporto pubblico è stata annunciata per il 7 e l’8 luglio. Saranno coinvolte le aziende locali e il settore ferroviario, con possibili interruzioni di servizio su bus, metro e treni regionali.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/06/sciopero-7-8-luglio.html



Biglietti turistici più cari: cosa sapere

Dal 1° luglio sono entrati in vigore gli aumenti dei biglietti turistici di ATAC. È previsto un periodo di tolleranza fino a dicembre per continuare a usare i titoli acquistati in precedenza, ma solo se inutilizzati.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/06/come-sostituire-vecchi-biglietti-atac-metrebus.html



