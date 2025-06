Ritmi latini e club culture si fondono nel nuovo brano latin tech house

Sarà disponibile dal 20 giugno su tutte le principali piattaforme digitali e in promozione radiofonica nazionale e internazionale “Clash Up!”, il nuovo singolo firmato Tonics, dj e produttore italiano attivo dal 2016. Il brano nasce da un’intuizione creativa arrivata in studio nel periodo tra marzo e aprile: «Stavamo producendo altra musica, poi è capitato il sample di questa traccia e nel giro di un paio d’ore avevamo già tra le mani qualcosa di speciale», racconta l’artista.



Con un mix potente di sonorità hip hop, clubbing e ritmi latini, “Clash Up!” è un esempio di latin tech house ricca di energia e vibrazioni estive. Tonics, collezionista musicale e appassionato sperimentatore, fonde le sue influenze per creare un brano che invita al movimento e all’immersione totale nella pista: «Già dalle prime bozze eravamo estasiati dal risultato. È una traccia che nasce dall’istinto, da un momento di ispirazione pura».

Il sound è diretto, potente, carico di groove, ideale per i club e le playlist estive, pensato per catturare l’attenzione fin dal primo ascolto. La produzione è curata nei dettagli e non perde mai l’impatto immediato, capace di coinvolgere sia il pubblico underground che quello più generalista.



“Clash Up!” rappresenta per Tonics un’evoluzione naturale del suo percorso musicale, unendo l’esperienza da autodidatta alla curiosità costante verso nuovi linguaggi e contaminazioni sonore. La traccia sarà accompagnata da una promozione radiofonica attiva anche all’estero, segno dell’ampia visione internazionale dell’artista.



Con questo nuovo singolo, Tonics conferma la sua identità: un artista indipendente, libero di esplorare e di lasciarsi trasportare dai suoni, senza mai rinunciare alla qualità e alla forza comunicativa della musica elettronica.

