Dal 21 giugno disponibile su tutti gli store digitali

Un’esplosione di energia rock'n roll è pronta a travolgere l’estate 2025: “Stay”, il nuovo singolo della band Our Garden Machine, uscirà il 21 giugno su tutte le piattaforme digitali e dal 25 giugno entrerà in rotazione radiofonica nazionale e internazionale. Il brano è una celebrazione pura della vita da rocker, con i suoi eccessi, i suoi slanci e quel bisogno irrinunciabile di restare fedeli a sé stessi.



Power trio nato nel 2020 e composto da Zendo Melo (voce e basso), Lory Bruno (chitarre) e Matteo Meconceli (batteria), Our Garden Machine affonda le radici nel circuito underground, coltivando una produzione musicale costante, interamente in inglese. Dopo i singoli "Lazy" e "Insane" del 2022, la band ha consolidato la propria identità internazionale con brani come "Out of Tune", "Smooth Highway" e "Floating", frutto di una proficua collaborazione con Orangle Records.

Ascolta la band

https://open.spotify.com/intl-it/artist/1vVsxx9lwgKgDtQ2gmQkw1?si=m9Qku_SMSeqpdO9g-hzXuQ



Con “Stay” si torna a quella “Joy of Life” che anima da sempre i grandi classici del rock: un inno diretto, solare, contaminato da vibrazioni vintage ma con un’attitudine fresca e contemporanea. “Parla della nostra quotidianità, di concerti, di problemi, ma anche di ragazze, sogni e libertà”, raccontano i membri della band. “È un pezzo che ci rappresenta al 100%, e che dal vivo riesce a coinvolgere chiunque.”



Il brano non è solo un singolo, ma una dichiarazione di intenti: restare, resistere, rilanciare. “Stay” è la dimostrazione che il rock, nella sua forma più pura, non è mai andato via e gli Our Garden Machine sono qui per ricordarcelo!

Instagram: https://www.instagram.com/our_garden_machine

YouTube (Tema): https://www.youtube.com/channel/UCwv6kB8YDnSQliUOvGRuTKw