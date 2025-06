“Altro giro” è il nuovo singolo della cantautrice ed attrice carpigiana Stefania Rumagnoli, un brano già disponibile nelle principali piattaforme digitali per l’etichetta Up Music Studio.

Siamo sempre tanto impegnati nella quotidianità, tra lavoro, scuola, studio, doveri di ogni tipo. È importante però trovare anche il tempo per prenderci cura di noi stessi, qualche momento per noi anche breve può farci bene, permetterci di guardarci dentro: sentirsi liberi di viaggiare con la nostra mente, sognare e fare cose che ci fanno stare bene, sentirci liberi dal giudizio altrui, liberi di evadere da una quotidianità che spesso ci sta stretta, concedersi di vivere!

Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=Y1qjVOf1X9E

Stefania Rumagnoli, nata a Carpi (MO) il 30 marzo 1986, è una cantante, cantautrice, corista e attrice italiana con esperienza in musica, teatro e web/tv. Inizia a fare musica all’età di 14 anni. Attualmente residente a Muggiò (MB), ha sviluppato la sua carriera artistica attraverso studi e performance in diverse discipline dello spettacolo. Ha iniziato a soli 2 anni e mezzo a calcare i palchi grazie alla nonna materna, cantante soprano polistrumentista con cui ha fatto i suoi primi spettacoli ed eventi di vario tipo. Ha iniziato a lavorare nella musica appena compiuti 18 anni in Romagna dove ha anche vissuto, sa come solista che come corista, in band della zona e da sola nei piani bar, alberghi, ecc... Ha frequentato vari workshop e seguito corsi di canto e recitazione teatrale fin dalla giovane età, ha studiato canto dall’età di 15 anni per quasi 3 anni con Gianni D’Addese, attuale tastierista e corista di Umberto Tozzi dal 2003; successivamente dal 2008 al 2011 ha studiato canto all’accademia ST Art School di Cologno Monzese (MI) con Eloisa e Lalla Francia, recitazione con Stefania e Nadya Buzzetti, dizione con Francesco Colosimo, si è diplomata in canto e recitazione con borsa di studio nel 2010. Sia come cantante solista che come corista ha lavorato in vari contesti e collaborato con vari gruppi e band anche importanti, attualmente oltre a lavorare come solista è anche corista in due gruppi tributo a Elvis Presley: i Rubberneckin e la TCB Band Italy che supporta artisti e impersonator italiani e internazionali di Elvis Presley con cui attualmente è in tour in Italia e anche in Croazia, nei teatri nella stagione invernale e in vari eventi e festival per le date estive. Un suo inedito nel 2016 è stato inserito nella serie tv di RaiUno Tutto può succedere, figura anche la pubblicazione del suo brano “È la fantasia” nel 2020 (in modo autonomo, senza etichetta), di cui ha curato regia e interpretazione del videoclip; nel 2022 ha vinto un premio come miglior performance al Wave Music Awards di Sanremo con un suo inedito e partecipato alla raccolta Bussola Oggi – Tra Passato e Presente, dopo essere arrivata in semifinale con un suo inedito al concorso canoro svolto alla Bussola di Viareggio, registrando con un nuovo arrangiamento il brano “Ti lascio una canzone” di Gino Paoli, presente anche sulle piattaforme (Spotify, YouTube, ecc). Stefania dal 2015 al 2019 ha studiato recitazione cinematografica presso l’Accademia 09 di Milano, come attrice ha interpretato ruoli in vari cortometraggi e spot pubblicitari per il web e la tv e ha molta esperienza anche nel teatro.

https://open.spotify.com/intl-it/artist/6xk9rXIp93GAbLPe66sAjG

https://www.tiktok.com/@stefaniarumagnoli

https://www.instagram.com/stefaniarumagnoli