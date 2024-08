10 curve, dislivello di 65 metri, 4,318 Km di lunghezza: sono i dati principali del Red Bull Ring di Spielberg, in passato conosciuto come Österreichring, dove nel fine settimana tornerà in pista la MotoGP per il Gran Premio d'Austria, undicesima tappa del mondiale 2024.

Sono tre i punti che nel mondiale dividono Francesco Bagnaia (Ducati) dalla testa della classifica, guidata da Jorge Martin (Pramac), mentre al terzo posto (con -49 punti dal primo) troviamo un Enea Bastianini (Ducati) in grande spolvero.



Calendario del Gran Premio d'Austria di MotoGP 2024

Venerdì 16 agosto

10:45-11:30 Free Practice Nr. 1

15:00-16:00 Practice

Sabato 17 agosto

10:10-10:40 Free Practice Nr. 2

10:50-11:05 Qualifiche Nr. 1

11:15-11:30 Qualifiche Nr. 2

15:00 Gara Sprint (14 giri)

Domenica 18 agosto

09:40-09:50 Warm Up

14:00 Gran Premio d'Austria (28 giri)