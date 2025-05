AC Milan comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra maschile a Massimiliano Allegri. Nato a Livorno l'11 agosto 1967, Massimiliano Allegri dopo aver giocato in Serie A con le maglie di Pisa, Pescara, Cagliari, Perugia e Napoli, inizia la carriera da allenatore nel 2002. Siede sulle panchine di Aglianese, SPAL, Grosseto e Sassuolo prima della chiamata del Cagliari nel 2008, con cui debutta in Serie A. Nel 2010 arriva al Milan, con cui vince subito lo Scudetto numero 18 della storia rossonera e la Supercoppa Italiana 2011. Dal 2014 al 2019 prima, e dal 2021 al 2024 poi, siede sulla panchina della Juventus con cui conquista 5 Scudetti, 5 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane. Il Club rivolge a Massimiliano e ai suoi collaboratori un caloroso in bocca al lupo.

Il Milan sceglie dunque l'usato, nella speranza che sia sicuro, per la panchina del prossimo anno, dopo le turbolente esperienze della passata stagione. Se sarà l'Allegri degli anni trascorsi vedremo un Milan che difficilmente riuscirà a far divertire, però, i risultati - a partire dalla qualificazione Champions che assicura decine di milioni di euro - dovrebbero arrivare.

Conte e Italiano non dovrebbero spostarsi da Napoli e da Bologna, mentre nella capitale salgono le quotazioni di Gasperini per la panchina della Roma e di Sarri per quella della Lazio, anche in questo caso di tratterebbe di un ritorno.

Ufficializzato, invece, l'addio di Palladino dalla panchina della Fiorentina. Questo lo scarno comunicato della società:

"ACF Fiorentina comunica che, nella giornata odierna, è stato risolto consensualmente il contratto che legava il Club al tecnico Raffaele Palladino ed al suo staff".

Ancora incertezza su chi potrà esserne il sostituto.