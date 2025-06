Nel weekend andrà in scena l'8.a prova della stagione 2025 della MotoGP sui 5 Km del MotorLand di Aragon, dove si disputerà l'omonimo Gran Premio. Il circuito, che viene percorso in senso antiorario, è caratterizzato da 17 curve, 7 a destra e 10 a sinistra, e da una serie di rettilinei, con quello più lungo che raggiunge i 968 metri.

Nel 2023 su questo circuito non si era corso, ma nelle precedenti tre edizioni a trionfare erano stati piloti italiani - Morbidelli, Bagnaia e Bastianini -, mentre lo scorso anno sono stati tre spagnoli a occupare tutti e tre i gradini del podio: Marquez, Martin e Acosta.

"Vincere come un anno fa? Non è facile a dirsi", ha detto oggi Marc Marquez in conferenza stampa. "Nel 2024 ho trovato tutte le condizioni ideali dal mio punto di vista. C’era un po’ di pioggia e la pista era scivolosa, per cui sono stato bravo a guidare meglio degli altri. A Silverstone, pista ben differente, avevo annunciato che mi sarei difeso. Qui, invece, ho vinto tante volte nella mia carriera per cui punterò di nuovo al successo. Ho sensazioni positive ma so che dovrò tenere altissimo il livello della concentrazione. La Ducati? Sappiamo che gli altri stanno facendo di tutto per raggiungerci e passo dopo passo lo faranno. Noi dovremo essere bravi a proseguire nella nostra strada e spingerci sempre un po’ più in là.Comincerò ad agire in una maniera diversa. Ci proverò, anche se sulla carta tutto è più facile. Senza dubbio la domenica ho commesso tutti i miei errori e dovrò migliorare sotto questo punto di vista. A Silverstone sono stato enormemente fortunato, per cui dovrò evitare un altro caso simile. Penserò ad Austin e Jerez. Li ho commesso errori gravi. Nonostante fossero piste nelle quali potevo fare bene".

"Questa è una pista che mi piace e si adatta al mio stile", sono state le parole di Pecco Bagnaia. "Sarà importante avere un buon feeling. Negli ultimi due GP non ho fatto risultati, ma qualcosa di positivo c’era e dobbiamo ripartire da lì.Dopo Silverstone ho analizzato le cose come faccio sempre e ho iniziato a fare le mie chiamate al team per cercare di trovare una soluzione: partiamo con una moto simile a quella di Silverstone, ma con alcuni accorgimenti che magari riusciranno a darmi qualcosa in più".

Calendario del Gran Premio di Aragon 2025:

Venerdì 5 giugno

10:45-11:30 Free Practice Nr. 1

15:00-16:00 Practice

Sabato 6 giugno

10:10-10:40 Free Practice Nr. 2

10:50-11:05 Qualifiche Nr. 1

11:15-11:30 Qualifiche Nr. 2

15:00 Gara Sprint (11 giri)

Domenica 7 giugno

09:40-09:50 Warm Up

10:00-10:40 Rider Parade

14:00 Gran Premio d'Aragon (23 giri)





Crediti immagine: x.com/MotoGP/status/1930157577234505989/photo/1