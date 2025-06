Il Gran Premio d'Italia è iniziato col botto all'Autodromo Internazionale del Mugello. La prima giornata in pista ha regalato emozioni forti e un livello di competizione già altissimo, con Maverick Viñales (Red Bull KTM Tech3) che ha stupito tutti stampando il miglior tempo della Practice in 1:44.634. Lo spagnolo ha mostrato un gran feeling con la sua KTM e si è messo dietro due sicuri protagonisti come Francesco Bagnaia e Marc Marquez, entrambi su Ducati ufficiali.

Bagnaia ha chiuso secondo, a conferma di un feeling ritrovato con la Ducati, almeno sulla pista toscana. Subito dietro, Marc Marquez continua a confermare il suo stato di forma, portando la Desmosedici ufficiale al terzo posto. Ottima prestazione anche di Alex Marquez, che con la Ducati del team Gresini si è piazzato quarto, a soli sette millesimi dal fratello. Segnale chiaro: anche lui c'è, e vuole giocarsi il podio.

Dietro di loro, Fabio Quartararo (Yamaha) stringe i denti. Dopo una caduta che gli ha causato dolore alla clavicola, riesce comunque a chiudere con un buon quinto tempo. Prestazione grintosa, ma resta da capire quanto potrà reggere sul passo gara.

Sesto tempo per Marco Bezzecchi con l'Aprilia, seguito da Alex Rins (Yamaha), il rookie Pedro Acosta (KTM Factory), Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio, entrambi su Ducati VR46. Una top ten racchiusa in poco più di mezzo secondo che lascia presagire una qualifica serrata.

Sabato occhi puntati su Miguel Oliveira, costretto a passare dalla Q1 con la sua Pramac-Yamaha. Una scelta tecnica o un venerdì sottotono? Lo dirà il sabato.

Sabato dalle 10:10 si inizia con la FP2, mentre la Q2 prenderà il via alle 11:15. Alle 15:00 la gara sprint su 11 giri.