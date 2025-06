Nel fine settimana il rombo dei motori tornerà a farsi sentire tra le colline della Toscana: l’Autodromo Internazionale del Mugello ospiterà il Gran Premio d’Italia, nona tappa del mondiale 2025 della MotoGP. Situato nei pressi di Scarperia, a circa 30 chilometri da Firenze, il circuito è una delle mete più iconiche del motomondiale, tanto per i piloti quanto per gli appassionati.

Il Mugello è un circuito che non perdona: 5,245 km di pura adrenalina, con 15 curve – 9 a destra e 6 a sinistra – e un rettilineo principale lungo ben 1,141 km, tra i più lunghi di tutto il calendario, una caratteristica che favorisce le altissime velocità di punta e offre spunti ideali per i sorpassi in staccata.

La larghezza della pista oscilla tra i 12 e i 14 metri. Per le F1 moderne può risultare stretta e insidiosa in certi punti, ma per le due ruote rappresenta un equilibrio quasi perfetto tra spazio e sfida tecnica, offrendo più linee percorribili e la possibilità di attacchi decisi.

Ciò che davvero rende unico il Mugello è la combinazione tra dislivelli importanti e un mix continuo di curve lente, tecniche e veloci. È una pista in cui si sale e si scende di continuo, mettendo a dura prova non solo la bravura dei piloti ma anche la precisione della messa a punto meccanica delle moto. È un tracciato che non perdona sbavature e premia il coraggio.

Tra i punti chiave ci sono la curva 1, la "San Donato", una staccata brutale subito dopo il lunghissimo rettilineo, e la celebre doppietta di "Arrabbiata 1 e 2" (curve 8 e 9): due pieghe veloci in salita, tanto affascinanti quanto pericolose, che richiedono massima fiducia nel proprio mezzo e nervi d’acciaio.

Con una cornice naturale mozzafiato e un layout che esalta le capacità di guida, il Mugello promette uno dei weekend più spettacolari della stagione se l'occasione per Pecco Bagnaia di iniziare a scalare la classifica del mondiale piloti, sfruttando una delle piste a lui più congeniali.





Il calendario del GP d'Italia:

Venerdì 20 maggio

10:45 - 11:30 Free Practice 1

15:00 - 16:00 Practice

Sabato 21 giugno

10:10 - 10:40 Free Practice 2

10:50 - 11:05 Qualifiche 1

11:15 - 11:30 Qualifiche 2

15:00 Gara Sprint (11 giri)

Domenica 22 giugno

09:40 - 09:50 Warm Up

14:00 Gran Premio (23 giri)