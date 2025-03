The Long Walk, l'atteso adattamento cinematografico del romanzo distopico di Stephen King, potrebbe sorprendere nella prossima Stagione dei premi, emergendo come un potenziale contendente in diverse categorie. Nonostante una lunga e travagliata gestazione, il film, diretto da Francis Lawrence e sceneggiato da JT Mollner, ha finalmente concluso le riprese e si prevede una distribuzione entro la fine del 2025.

TRAMA: In un'America futura, trasformata in uno Stato di polizia totalitario, cento ragazzi adolescenti sono costretti a partecipare a una marcia mortale, "La lunga marcia", dove fermarsi significa morire.

Questa brutalità ritualizzata, che spinge i partecipanti oltre i limiti della resistenza fisica e mentale, e il commento sociale che ne deriva, potrebbero rendere il film particolarmente incisivo, attirando l'attenzione della critica e dell'Academy.