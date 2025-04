Tra promesse di rinnovamento e vecchi convogli da rottamare, la mobilità capitolina è al centro di importanti novità. Ecco cosa cambia per chi si muove ogni giorno con i mezzi pubblici.

Nuovo cronoprogramma per i treni Firema su Roma-Lido e Roma-Viterbo

Dopo mesi di attese e rallentamenti burocratici, prende il via il nuovo cronoprogramma per la consegna dei convogli destinati alle linee ex-concesse Roma-Lido e Roma-Viterbo. A seguito delle verifiche sulle fideiussioni presentate dal costruttore, è stato possibile aggiornare il piano delle consegne. Si tratta di un passaggio cruciale per migliorare l’affidabilità delle due ferrovie, tra le più criticate dagli utenti romani.

Atac vira sull’elettrico: i primi bus sono già in servizio

È iniziata ufficialmente la rivoluzione elettrica di Atac. I primi nuovi autobus full electric sono già in circolazione e, secondo quanto annunciato, ne arriveranno ben 411 nei prossimi mesi. I nuovi mezzi promettono minori emissioni, un servizio più silenzioso e – si spera – maggiore affidabilità. Tuttavia, restano dubbi sulla tenuta operativa e sulla capacità della rete di ricarica di reggere l’impatto di una flotta così ampia.

TAF verso la demolizione: un treno avvistato su un camion

Potrebbe essere iniziata la fase di dismissione dei convogli TAF (Treni ad Alta Frequentazione) nel Lazio. Un esemplare è stato avvistato su un camion in transito a Santa Marinella, probabilmente diretto verso la demolizione. Questi treni, in servizio da oltre 20 anni, sono da tempo nel mirino per la sostituzione con materiale rotabile più moderno ed efficiente.

Mobilità nel Bilancio 2025: tutti gli investimenti in arrivo

Il Documento Unico di Programmazione di Roma Capitale per il triennio 2025-2027 mette nero su bianco gli investimenti previsti per il trasporto pubblico. Dai progetti di potenziamento delle linee tramviarie alla manutenzione straordinaria delle metropolitane, passando per le nuove infrastrutture ciclabili e il rinnovamento della flotta. Una visione ambiziosa che però dovrà fare i conti con tempi di realizzazione e risorse effettivamente disponibili.

Un futuro (forse) più sostenibile, ma la sfida è appena iniziata

Tra nuove promesse e primi passi concreti, Roma tenta la svolta sulla mobilità urbana. Ma affinché questi annunci diventino cambiamenti reali per i cittadini, serviranno programmazione, trasparenza e continuità negli investimenti. Gli occhi degli utenti restano puntati: il cambiamento è iniziato, ma la strada è ancora lunga.