Carillo Giovanni, conosciuto nel panorama musicale come Solo, ritorna con un nuovo singolo dal titolo “Arrivi Tu”, un vero e proprio omaggio alla forza dell’amore familiare. Il brano per Lift Records e distribuito da The Orchard Music (Sony Group), nasce il 16 maggio 2019, quando l’artista ha sentito per la prima volta il battito del cuore di suo figlio. Un momento unico e irripetibile che ha trasformato in musica quell’emozione indescrivibile, capace di toccare le corde più profonde dell’animo. Con il suo stile autentico e profondo, Solo invita gli ascoltatori a identificarsi con le emozioni raccontate, rendendo il brano un inno dedicato a tutti i genitori e ai loro figli, veri amori della vita.

Il percorso artistico di Solo inizia precocemente, quando a soli dieci anni scrive la poesia “In questo sogno” che, maturando, si trasforma nel suo primo brano “Sogno incantato”, dedicato all’amato nonno. Da lì, il cantautore ha intrapreso un cammino fatto di sacrifici e passione, realizzando negli anni canzoni come “SuperSic”, dedicata al campione di MotoGP Marco Simoncelli, e “Fuori è buio”, un’intensa riflessione sulle difficoltà della vita.

“Arrivi Tu” rappresenta una tappa fondamentale nella sua carriera, non solo per l’intensità emotiva che trasmette, ma anche per il messaggio universale che porta con sé. L’artista racconta il miracolo della nascita che si pensava irrealizzabile e celebra l’arrivo di questo “dono dal cielo”, come ama definirlo. Le parole della canzone dipingono un legame indissolubile tra padre e figlio, un’“unione di cuori che battono insieme in una sola direzione, la vita stessa”.

