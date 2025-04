Era il 23 agosto scorso, all’indomani dell’ultimo show insieme. I ragazzi erano al termine del tour mondiale legato all’album Rush!. Il posto era il palco del Rock en Seine, a Parigi. Sono trascorsi sette mesi dal post con il quale la band di Zitti e buoni si è congedata, momentaneamente, dai fan, Damiano e Victoria hanno fatto parlare di loro legandosi a progetti artistici conosciuti. Comunque intorno alla band continuano a nascere progetti nuovi.

Nome in codice: Maneskin, il romanzo

L’entusiasmo innescato dai portentosi Maneskin ha ispirato l’ideazione di un romanzo appassionante. Si tratta di un thriller ricco di colpi di scena. il libro è arrivato negli store il 20 marzo, con il titolo di Nome in codice: Maneskin (LINEA-R, pag. 250). L’autore è il bolognese Mimmo Parisi. Il protagonista è Pierre Rossi, un poliziotto che fa parte della scorta dei Maneskin e che, alla fine del loro concerto romano per promuovere l’album Rush!, si ritrova a dover cambiare le carte della propria vita. Fra i personaggi presenti, sono da ricordare Lidia, Matteus Bank e Marlena (omaggio alla Marlena della canzone dei Maneskin, Torna a casa).

Victoria

In quanto a Victoria De Angelis, sta lavorando al suo progetto da dj, dopo il tour che già lo scorso anno, parallelamente agli ultimi show con la band, l’ha vista esibirsi sui palchi dei principali festival internazionali, a partire dallo Sziget di Budapest, dopo l’uscita del mixtape Victoria’s treat e dei singoli Get yp bitch! Shake ya ass, Ratata, Whistle e T-shirt: in tutto questo ha anche trovato il tempo per raggiungere i Duran Duran in studio di registrazione e incidere insieme alla band icona degli anni ’80 una cover di Psycho killer dei Talking Heads, suonata anche sul palco del Teatro Ariston durante l’ultimo Festival di Sanremo.

Damiano

Damiano segue una carriera lanciatissima. L’11 settembre il frontman darà il via, da Varsavia, in Polonia, al tour da solista legato all’album Funny little fears, che andrà avanti almeno fino a fine dicembre, tra Europa (tre le date in Italia: il 7 ottobre sarà all’Unipol Forum di Milano, l’11 e 12 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma), Asia, Oceania, Sud America e Stati Uniti.

Ethan



Ethan Torchio, il batterista, in questi mesi ha firmato una colonna sonora: sono state composte da lui le musiche del docu-film Ogni pensiero vola, sul tema della salute mentale, presentato lo scorso autunno al festival cinematografico Alice nella città a Roma.

Thomas

«Quel ragazzo ama il suo strumento, e io amo il fatto che nel 2024 un giovane chitarrista italiano ne ispiri altri nel mondo», ha detto di lui il grande chitarrista Morello, che lo ha voluto al suo fianco la scorsa estate anche durante il suo tour italiano. Al fanclub di Raggi si è iscritta virtualmente anche Patti Smith: la Sacerdotessa del Rock lo scorso settembre ha chiamato il 23enne chitarrista sul palco del Teatro Romano di Ostia Antica a Roma, che ha ospitato una tappa del suo tour italiano, e gli ha chiesto di accompagnarla sulle note di una delle sue canzoni più amate, People have the power, mandando il pubblico in delirio.