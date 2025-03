Alex Britti annuncia, oggi, un evento musicale unico: il concerto Feat.Pop, con grandi ospiti, che si terrà il prossimo 22 giugno 2025, a Roma, nella suggestiva cornice delle Terme di Caracalla. Un’occasione speciale per celebrare il suo iconico album It.Pop, che ha consacrato e dato il via alla sua ultraventennale carriera, un live all’insegna della musica e delle emozioni, con la partecipazione di colleghi e ospiti d’eccezione.

Con la sua inseparabile chitarra, Alex Britti inaugurerà l’estate, accogliendo il pubblico in un’atmosfera magica e portando, sul palco, i brani di It.Pop e il meglio del suo repertorio, alternando i grandi classici ai più recenti: Gelido, Da Piccolo, Solo una volta, La vasca, Oggi sono io, 7000 caffè, fino a Tutti come te, Nuda, Supereroi e Uomini. La sua straordinaria capacità di unire blues, rock e cantautorato italiano renderà il live Feat.Pop un’esperienza musicale indimenticabile.

“Celebrare il mio primo album It.Pop è davvero un traguardo incredibile, tutto quello che è derivato da quel primo progetto ha segnato profondamente la mia vita e la mia carriera. Suonare, dal vivo, quei brani, con ospiti e amici, sarà un’emozione unica” racconta Alex Britti: “sto preparando uno spettacolo ricco di sfumature e momenti diversi, dall’energia del rock al calore del blues. Si passerà dal pop delle canzoni degli inizi, fino ai pezzi più recenti, sofisticati e dalle atmosfere più rarefatte e jazzistiche, ma, sempre, con dei potenti colpi di chitarra blues e funk!”

Dopo il successo del tour 2024, con oltre trenta date culminate in autunno, con il concerto al Palazzo dello Sport di Roma, il live Feat.Pop del 22 giugno 2025 si preannuncia una serata memorabile. Le Terme di Caracalla, con la loro straordinaria bellezza e il fascino monumentale, offriranno uno scenario mozzafiato a questo evento speciale, che vedrà l’artista romano esibirsi in un’intensa performance dal vivo, al fianco di numerosi ospiti e collaborazioni ancora in via di definizione.

L’evento è organizzato da Friends&Partners e prodotto da Just1 e Hook. I biglietti sono in vendita da oggi, alle ore 18, sul sito di Ticketone e nei punti vendita autorizzati.