Trasporti: sciopero in corso e focus su Metro C e Anello Ferroviario

Giornata intensa per la mobilità a Roma, segnata da uno sciopero del TPL e da importanti aggiornamenti su Metro C, Metro B1 e il progetto dell’Anello Ferroviario. Ecco tutte le novità.

Sciopero dei trasporti: la situazione in tempo reale

È in corso uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale, che coinvolge bus, tram, metropolitane e ferrovie urbane.

A Roma il servizio è stato regolare fino alle 20:0, ma fino alla mezzanotte sono previste possibili interruzioni.

👉 Tutti gli aggiornamenti in tempo reale:

https://www.odisseaquotidiana.com/2025/06/sciopero-trasporti-roma-14-giugno-2025.html

Anello Ferroviario: comitati contro il progetto

Il 18 giugno si è tenuta una commissione trasparenza sull’#AnelloFerroviario, con forti critiche da Ecoitaliasolidale sui lavori tra Valle Aurelia e Vigna Clara e il prolungamento verso Tor di Valle.

RFI ha confermato che il lotto 1A è in progettazione esecutiva e i lavori partiranno entro l’anno, mentre il lotto 1B non è ancora finanziato.

👉 Dettagli:

https://www.odisseaquotidiana.com/2025/06/comitati-no-anello-ferroviario-roma.html

Metro B1: abolita la timbratura in uscita

Da metà giugno è cessato l’obbligo della seconda timbratura nelle stazioni Bologna–Jonio (B1), introdotto nel 2014 contro l’evasione.

Il sistema non ha dato risultati e sarà sostituito da nuove barriere alte 180 cm, già previste per la doppia obliterazione.

👉 Tutti i dettagli:

https://www.odisseaquotidiana.com/2025/06/eliminazione-doppia-timbratura-metro-b1.html

Metro C: treni regolari nei giorni 23 e 25 giugno

I collaudi sulla nuova tratta San Giovanni–Colosseo saranno sospesi lunedì 23 e mercoledì 25 giugno, permettendo la circolazione fino alle 23:30.

Martedì 24 la chiusura sarà anticipata alle 21:00. I collaudi ufficiali termineranno entro il 27 giugno.

👉 Per dettagli:

https://www.odisseaquotidiana.com/2025/06/metro-c-collaudi-sospesi-lunedi-23-mercoledi-25-giugno.html

Metro C chiusa nel weekend: attive le navette

Sabato 21 e domenica 22 giugno la Metro C sarà chiusa per i collaudi dell’estensione San Giovanni–Colosseo.

Saranno attive due navette sostitutive:

MC (San Giovanni – Pantano, via Casilina senza fermate intermedie)

MC3 (San Giovanni – Parco di Centocelle, con fermate intermedie)

Il nodo di scambio Metro C–Metro B aprirà a settembre 2025.

👉 Tutti i dettagli:

https://www.odisseaquotidiana.com/2025/06/metroc-chiude-due-week-end-per-lavori.html



Se ti è piaciuto questo riepilogo, continua a seguirci anche su Telegram e sul blog.

📲 https://www.odisseaquotidiana.com