Terminate le qualifiche del GP di Aragon, dodicesima tappa del Mondiale MotoGP 2025, il verdetto del tracciato spagnolo, alla fine di una sessione tiratissima, vede ancora Marc Marquez rispettare i pronostici e conquistare la pole: sarà lui a scattare dalla prima casella della griglia sia nella gara Sprint di sabato che nella gara lunga di domenica.

Il leader del Mondiale ha messo a segno una prestazione da manuale, facendo registrare il miglior tempo in 1:45.704. In sella alla sua Ducati ufficiale, lo spagnolo ha confermato quanto di buono fatto vedere nelle prove libere, dove aveva già impressionato sia sul giro secco, sia sul passo gara. Aragon è sempre stata una pista favorevole al suo stile aggressivo, e oggi l'ha dimostrato ancora una volta.

A completare una prima fila tutta Ducati ci ha pensato Alex Marquez, secondo a +0.260. Il fratello minore, in sella alla GP24 del team Gresini, non è stato da meno del fratello con una moto ormai "datata" ma ancora più che competitiva. Terzo uno straordinario Franco Morbidelli, che porta la Ducati VR46 in prima fila con un ritardo di soli +0.280.

Pecco Bagnaia, invece, si è dovuto accontentare del quarto posto. Ancora alle prese con i cronici problemi sull'anteriore della sua Desmosedici, il campione in carica ha chiuso a +0.603, relegato alla seconda fila. Prestazione solida, ma non all'altezza delle aspettative per chi ambisce a ricucire l'attuale gap in classifica.

La gara Sprint, su 11 giri, prenderà il via alle 15:00.