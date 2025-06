E' appena uscita The Scouting’s Guide – 300 Future Football Champions, la prima guida dedicata al mondo del calcio emergente, con i talenti del pallone under 18 e over 18 nati in Italia e in 42 nazioni , curata dall’osservatore calcistico Giovanni Bonifacio con la giornalista economico-sportiva Katia Ferri. Pubblicata da Heritage & Traditon of Europe aps, distribuita da Amazon in formato cartaceo e digitale, è un vero e proprio "Libro d'Oro" del calcio giovanile.

Questa selezione è il risultato di un anno di lavoro, presenta un totale di 300 nominativi originari di 42 nazioni oltre l'Italia che giocano molto spesso fuori dai loro Paesi e rappresentano il top dell’offerta in tutti i ruoli, dal portiere al centrocampo. Ogni scheda racconta il profilo sportivo, tecnico e psicologico di ogni atleta, rappresentato con un disegno digitale.

Questo progetto, unico nel suo genere, va a inserirsi un canale di informazioni sportive coperto da piattaforme di analisi e valutazione dell’atleta in tempo reale che non sempre esprimono una valutazione sulla personalità e lo stile di gioco. La pubblicazione de profili è affiancata da puntate del podcast Football Vox, ideato da Katia Ferri, che sarà presto presente sul sito dell’associazione, che finanzia progetti culturali dedicati all’infanzia e al disagio giovanile oltre al Premio internazionale Heritage & Tradition of Europe Award, giunto all’ottava edizione.



The Scouting’s Guide – 300 Future Football Champions si nobilita per l’immagine di copertina realizzata dall’artista internazionale Stefano Bressani, molto vicino al mondo dello sport con opere realizzate per Casa Milan e per il Raid Motonautico Pavia-Venezia, che ha voluto donareun’immagine esclusiva all’associazione.

La Madrina della Guida 2025 è l’attrice internazionale Cecilia De Liberti, attualmente in onda su Amazon Prime Video con il talent show Model Runway Academy dove interpreta il ruolo della direttrice del talent. E’ inoltre interprete di varie fiction in lavorazione tra cui “Ligas” con Luca Argentero, che andrà in onda in autunno.



Con due fratelli ex calciatori, un passato di presentatrice di eventi anche sportivi e l’incontro nella sua carriera con tante star del calcio tra cui Diego Armando Maradona, Cecilia De Liberti è stata particolarmente colpita dalla presenza nella Guida, di box dedicati alle donne calciatrici e alle grandi star del pallone come Pelè, Maradona, Roberto Baggio.



A compiere questo viaggio sono stati oltre agli autori della guida Giovanni Bonifacio e Katia Ferri, anche i contributors di Football Vox che sono stati ex calciatori in squadre giovanili come Luca Di Benedetto, Alessandro Pizzi e Cristian Piccolo. A loro si aggiungono il webmaster Dmitri Simonov, l’artista e fotografo digitale Edoardo Toto e l’art director Luca Timur De Angeli.



La presentazione della Guida si è tenuta nel corso di un seminario dedicato alla tutela legale in ambito culturale organizzato il 19 giugno al Melodika di Vermezzo dall’avvocato milanese Cecilia Di Toma, seguito da un party e dai festeggiamenti con gli autori e le personalità presenti sulla Guida.