La mobilità a Roma registra oggi aggiornamenti importanti su infrastrutture, agevolazioni fiscali e gestione del trasporto pubblico locale.

Tramvia Tangenziale Sud: nuovo progetto e incremento dei costi

Il progetto della tramvia Tangenziale Sud, che collegherà Subaugusta a Trastevere passando per Laurentina, ha ricevuto l’approvazione definitiva con modifiche significative. È stato introdotto un tratto sotterraneo di 3,1 km sotto il Parco dell’Appia Antica per minimizzare l’impatto ambientale. Questa scelta comporta un incremento del costo complessivo a 813 milioni di euro, circa 285 milioni in più rispetto alla stima iniziale. Tra le novità vi è una fermata interrata vicino a via di Tor Carbone, prima archeostazione tramviaria della città.

Detrazioni fiscali per abbonamenti Metrebus

Gli abbonati Metrebus (Roma e Lazio) possono detrarre il 19% della spesa sostenuta per l’abbonamento annuale o mensile, fino a un massimo di 250 euro, nella dichiarazione dei redditi (modello 730). La detrazione è valida solo se si dispone di abbonamento nominativo e pagamento tracciabile, come carta o bonifico. È possibile richiedere duplicati dello scontrino presso le biglietterie Atac o online. Chi ha beneficiato di bonus trasporti o rimborsi aziendali può detrarre solo la quota eccedente.

Autoservizi Troiani: rafforzamento nei subaffidamenti autobus

Dopo la vittoria della gara 2023 per il lotto est e la conferma per il 2024, Autoservizi Troiani amplia la gestione delle linee periferiche di Roma. A seguito dell’esclusione di Trotta Bus Services, Troiani ha assunto le linee 043, 113, 500, 551 fino al 2027 (con possibile proroga) e altre linee fino alla fine del Giubileo. La flotta è composta da nuovi Mercedes Citaro ibridi e autobus usati provenienti da città europee come Oslo, Nizza e Vienna.

Last Class Bus: l’evento di addio ai bus storici

Atac e Odissea Quotidiana hanno organizzato oggi “Last Class Bus”, evento per salutare i mezzi di trasporto pubblico che vanno in pensione. Sono state condivise testimonianze, foto e video a testimonianza della lunga storia di questi autobus a Roma.

