MotoGP, in Catalogna Lorenzo fa fuori i diretti di avversari di Marquez che vince in solitaria

Quella del GP di Catalogna, più che una gara di MotoGP è da considerarsi una gara di bowling. Infatti, al secondo giro quando tutti erano in gruppo, Jorge Lorenzo (Repsol Honda), partito benissimo a differenza del solito, prova un attacco all'interno di una curva ritardando la frenata, ma arriva lungo e scivola abbattendo Maverick Viñales (Movistar Energy Yamaha MotoGP), Andrea Dovizioso (Mission Winnow Ducati) e Valentino Rossi (Movistar Energy Yamaha MotoGP).

In un colpo solo, il compagno di team di Marc Marquez fa fuori tre protagonisti della corsa e della lotta al mondiale piloti!

Per il numero 93 della Honda, balzato al comando nel momento in cui i suoi avversari vengono falciati, la gara si trasforma in una formalità, e allunga anche il suo vantaggio nella classifica del campionato mondiale. Per lui è il successo numero 48, il quarto della stagione, tanto da far diventare l'annata 2019 - almeno finora - la sua seconda migliore di sempre dopo quella del 2014.

Dietro si danno battaglia la Ducati di Petrucci e la Suzuki di Rins che, a metà gara decide di portarsi davanti al suo avversario nel tentativo di provare a rincorrere Marquez. L'impresa gli riesce dando una spallata (letterale) a Petrucci che però un paio di giri dopo si riprende la posizione. A quel punto Rins tenta poco dopo di nuovo il sorpasso, alla prima curva dopo il traguardo, ma viene chiuso dal pilota ternano e per evitare il contatto frena, perdendo però l'assetto della moto, finendo fuori pista (senza cadere) e fuori dalla lotta per il podio.

Quartararo che seguiva a brevissima distanza decide allora di incalzare Petrucci e dopo qualche giro lo sorpassa allungando quel tanto da consentirgli di tagliare il traguardo al secondo posto, senza alcun patema. Terzo, il pilota della Ducati.

A seguire, le due Suzuki di Rins e Mir, con in mezzo la Ducati Pramac di Jack Miller.



Oggi sono stati ben 11 i piloti costretti al ritiro. Tra questi Francesco Bagnaia (Pramac Racing), Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT), Cal Crutchlow (LCR Honda Castrol) e Aleix Espargaro (Aprilia Racing Team Gresini) che rientra ai box dolorante colpito ad una gamba dal compagno di scuderia Bradley Smith, anche lui vittima di una scivolata.

Nel mondiale, Marquez allunga con 140 punti, Dovizioso e Rins rimagono fermi, ripettivamente a 103 e 101, così come Rossi (quinto) a 72. Petrucci, invece, sale al quarto posto e li incalza da vicino con 98 punti.



La MotoGP ritorna in pista tra due settimane con il GP d'Olanda sul TT di Assen.